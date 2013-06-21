ग्यास सिलिन्डरमाथि बसेको फोटो सेयर गर्दै प्रियंका : चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला

कसरी मानिसको ध्यान तान्ने यो काइदा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रियंका कार्की अभिनेत्री र सोसल मिडियाकी चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् जसले ग्यास संकटमाथि व्यंग्यात्मक फोटो फेसबुकमा सेयर गरेकी छन्।
  • उनले ग्यासको अभावलाई लिएर लेखेकी छन्, ‘ग्यासको अहिले एकदम डिमान्ड छ अरे नेपालमा । सजिलै पाइँदैन अरे, अब चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला ।’
  • उनको उक्त पोस्टमा ८ हजारभन्दा बढी लाइक, ६३५ भन्दा बढी कमेन्ट र १० भन्दा बढी सेयर भएका छन् जुन मनिटाइजको हिसाबले लाभदायक छ।

काठमाडौं । कसरी चर्चामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रियंका कार्कीलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनी अभिनेत्री तथ मोडल मात्र होइनन्, सोसल मिडियाकी चर्चित ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ पनि हुन् ।

उनी सोसल मिडियामा दैनिक फोटोहरू पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन् । घुमघाम, मोडलिङ, परिवार र अन्य कामका फोटो उनी हालिरहेकी हुन्छिन् । कहिलेकाहिँ अजीव लाग्ने फोटो पनि उनको टाइमलाइनमा देख्न सकिन्छ ।

कसरी मानिसको ध्यान तान्ने यो काइदा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । प्रतिनिधिसभा चुनावको बेलामा त उनले मतगणनादेखि उम्मेदवारको अपडेट समेत फेसबुकबाट गरिरहेकी थिइन् ।

अहिले मुलुकमा ग्यासको संकट चर्किएको छ । यो परिस्थितीमा उनले फेसबुकमा ग्यासै ग्यासमाथि बसेर फोटो खिचाएकी छन् । उनले उक्त फोटो सेयर गर्दै अहिलेको परिस्थितीप्रति व्यंग्य गरेकी छन् ।

जिस्किँदै प्रियंकाले लेखेकी छन्, ‘ग्यासको अहिले एकदम डिमान्ड छ अरे नेपालमा । सजिलै पाइँदैन अरे, अब चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला ।’ हल्का रमाइलो र नेपालको वर्तमान परिस्थितीलाई ह्यासट्याग गरेकी छन् ।

उनको यो फोटोमा ८ हजारभन्दा धेरै लाइक छ । ६३५ भन्दा धेरै कमेन्ट र १० भन्दा धेरै सेयर छ । मनिटाइज भएको खण्डमा कन्टेन्ट क्रिएटरको हिसाबले प्रियंकाको लागि यो लाभदायक पोस्ट समेत हो । उनले एकपछि अर्को गरिरहने पोस्टले त्यस्तै संकेत गर्छन् ।

Hot Properties

प्रियंकाले ल्याइन् छोटो फिल्म 'टाख' : तुइन तर्नुपर्ने बाध्यताको मर्मस्पर्शी कथा

चुनाव नतिजाबारे कलाकार : प्रियंका भन्छिन्- नयाँ नेपालको सपना देख्न थालेका छौं

प्रियंका-आयुष्मानले जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै गरे मतदान

निखिल, जसितापछि प्रियंकाले साइन गरिन् 'पारस'

प्रियंकासँग रोमान्टिक देखिए जितु, 'आइएम जितबहादुर' को छायांकन भोलि सकिने

'वाटर बेबिज' लेख्दै प्रियंकाले हालेको फोटोको किन यतिविधि चर्चा छ ?

