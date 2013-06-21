दिल्लीस्थित एक भवनमा आगलागी, एकै परिवारका ७ जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दिल्लीस्थित एक घरमा बिहान ७ बजेतिर आगलागी हुँदा तीन बालबालिकासहित सात जनाको मृत्यु भएको छ।
- आगलागीको सूचना पाएपछि ३० वटा दमकल घटनास्थलमा पठाइएको थियो।
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले दुःख व्यक्त गरेकी छिन् ।
भारतको दिल्लीस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा तीन बालबालिकासहित एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु भएको छ।
पीटीआईका अनुसार आगलागीको घटना बिहान ७ बजेतिर भएको हो ।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार आगलागी घटना जानकारी पाएसँगै ३० वटा दमकल आगो निभाउनका लागि घटनास्थल पठाइएको थियो ।
घटनास्थल नजिकै बस्ने एक व्यक्तिका अनुसार आगलागी भएको भवनको भुइँ तल्लामा कस्मेटिक्स पसल थियो र माथिल्लो तलामा मानिसहरू बस्थे।
यद्यपि, घटनाको समयमा घरमा कति जना मानिस थिए भन्ने बारे पूर्ण जानकारी नभएको जनाइएको छ ।
दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छिन् भने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् ।
