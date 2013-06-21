दिल्लीस्थित एक भवनमा आगलागी, एकै परिवारका ७ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिल्लीस्थित एक घरमा बिहान ७ बजेतिर आगलागी हुँदा तीन बालबालिकासहित सात जनाको मृत्यु भएको छ।
  • आगलागीको सूचना पाएपछि ३० वटा दमकल घटनास्थलमा पठाइएको थियो।
  • दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले दुःख व्यक्त गरेकी छिन् ।

भारतको दिल्लीस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा तीन बालबालिकासहित एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु भएको छ।

पीटीआईका अनुसार आगलागीको घटना बिहान ७ बजेतिर भएको हो ।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार आगलागी घटना जानकारी पाएसँगै ३० वटा दमकल आगो निभाउनका लागि घटनास्थल पठाइएको थियो ।

घटनास्थल नजिकै बस्ने एक व्यक्तिका अनुसार आगलागी भएको भवनको भुइँ तल्लामा कस्मेटिक्स पसल थियो र माथिल्लो तलामा मानिसहरू बस्थे।

यद्यपि, घटनाको समयमा घरमा कति जना मानिस थिए भन्ने बारे पूर्ण जानकारी नभएको जनाइएको छ ।

दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छिन् भने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित