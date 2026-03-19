+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकालाई चीनको चेतावनी- ट्यारिफ बढाए जवाफी कदम उठाउँछौं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले इरानलाई सैन्य सहायता प्रदान गरेर अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामग्रीमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १७:५६

२ वैशाख, काठमाडौं । चीनले चिनियाँ उत्पादनमा अमेरिकाले ट्यारिफ (आयात कर) बढाए जवाफी कदम उठाउने चेतावनी दिएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै चीनले इरानलाई सैन्य मद्दत नगरेको पनि दाबी गरेका छन् ।

पछिल्ला केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चीनले इरानलाई सैन्य सहायता प्रदान गरिरहेका समाचार आएका थिए । ती समाचारको पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकाले प्रवक्ता जियानले खण्डन गरेका छन् ।

‘चीनमाथि इरानलाई सैन्य मद्दत दिएको आरोप लगाउनेवाला मिडिया रिपोर्ट पूरापुर झुठा हुन्,’ एक्समा जियानले लेखेका छन् ।

ती समाचारअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले इरानलाई सैन्य सहायता प्रदान गरेर अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामग्रीमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

‘यदि अमेरिकाले ती आरोपकै आधारमा चीनमाथि ट्यारिफ बढाउँछ भने चीन जवाफी कदम उठाउनेछ,’ जियानले अगाडि लेखेका छन् ।

अमेरिका चीन ट्यारिफ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानद्वारा परमाणु परियोजना ५ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव, अमेरिका २० वर्षमा अडिग

इरानी सेनाको चेतावनी : अमेरिकाले नाकाबन्दी गरे खाडीका कुनै बन्दरगाह सुरक्षित रहन्नन्

चीनलाई ट्रम्पको धम्की- इरानलाई मद्दत गरे ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनेछौँ

इस्लामावादमा २१ घण्टा वार्ता: के भयो, के भएन र अब के हुन्छ ?

अमेरिका-इरानलाई विश्व समुदायको आग्रहः थप वार्ता गर

इजरायल र लेबनानबीच जारी युद्ध रोक्न मंगलबार अमेरिकामा वार्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित