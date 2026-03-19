+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मत्स्यपोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै चिचिला गाउँपालिका

सङ्खुवासभा चिचिला गाउँपालिका–४ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको मत्स्यपोखरीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदै लगिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १८:२०

२ वैशाख, किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) । सङ्खुवासभा चिचिला गाउँपालिका–४ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको मत्स्यपोखरीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदै लगिएको छ । चिचिलाको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मत्स्यपोखरीमा पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिँदै गएपछि पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीबाट करिब डेढ घण्टाको सवारी दूरीमा रहेको यस पोखरीलाई संरक्षणसहित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदै लगिएपछि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको छ । मत्स्यपोखरीमा तीर्थयात्री तथा पर्यटक असला माछाको अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

असला माछाका साथसाथै यहाँको मनमोहक प्राकृतिक दृष्यावलोकन र रमणीय वातावरणले यस क्षेत्रको यात्राका लागि पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरेको छ । चिचिला गाउँपालिकालाई धार्मिक तथा पर्यटकीय मत्स्य पोखरीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्व शेर्पाले बताए। उनले मत्स्यपोखरी क्षेत्रको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताए।

गाउँपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरेर आर्थिक स्रोतसँग जोड्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । मत्स्यपोखरीलाई मौलिकतालाई यथावत् राख्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर विकासको काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

मत्स्य पोखरी धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र नभई प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण स्थान भएकाले यसलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गरिने बताए । मत्स्यपोखरीको आकर्षण थप्न असला माछाको स्तम्भ, पानीको फोहोरासहितको माछो, शिवलिङ्ग, बसाहा, शेषनाग, शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको प्रतिमा बनाई प्राण प्रतिष्ठासमेत गरिएको छ । पोखरीको अवलोकन भ्रमणका लागि अहिले जिल्लाभित्र तथा अन्य जिल्लाबाट दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य सयौँ बढी पर्यटक र श्रद्धालु भक्तजन पुग्ने गरेका छन् भने पिकनिकस्थल र पारिवारीक भ्रमणका लागि मानिसहरू जाने गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यसहित पोखरी आसपासमा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म घेराबार, पिकनिकस्थल, शौचालय, खानेपानी र पोखरी स्थलसम्म पुग्ने सडकको व्यवस्था गरेको छ । यहाँको कञ्चन पानीबाटै सभाखोलामा पाइने असला माछाको बीउ उत्पत्ति भएको भनिन्छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आवश्यक गाउँपालिकाले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणसमेत गरेको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै पर्यावरण संरक्षणलाई जोड दिँदै दिगो पर्यटन विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ । यसका साथै स्थानीय संस्कृति, परम्परा र मौलिक खानपानलाई प्रवर्द्धन गरी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मत्स्यपोखरी क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने र समग्र गाउँपालिकाको समृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी दिनमा थप बजेट विनियोजन गरी योजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।

चिचिला गाउँपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित