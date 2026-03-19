धेरैजसो मन्त्रीले सम्पत्तिको स्रोत खोलेकै देखिन्छ : सस्मित पोखरेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १९:०९

२ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सबैजसो मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरणको स्रोत खोलेको बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले ०६२/०६३ यता अहिलेसम्म राजनीतिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने पनि बताए ।

‘स्रोत धेरैजसोमा खोलेकै देखिन्छ । यसै पनि हामीले ०६२ ०६३ देखि आजसम्म प्रमुख राजनीतिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति बनाएका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेको सरकारले जसरी पारदर्शी रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण खुलाउनुभएको छ । यसअघि ०६२ ०६३ देखि आजसम्म उच्च राजनीतिक पदमा बस्नुभएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न हामीले समिति बनाएका नै छौं ।’

शिक्षामन्त्री पोखरेलको ७ ठाउँमा २० करोडको घरजग्गा, ऋण ७५ लाख

शिक्षामन्त्रीले भने– विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्छौं

विद्यार्थीलाई तनाव नदिन १ महिनामै एसईईको नतिजा : शिक्षामन्त्री पोखरेल

विद्यालयको पाठ्यक्रममै खेलकुदलाई जोड्छौं : शिक्षामन्त्री पोखरेल

सरकार प्रवक्तासँग वार्ता– ‘कोहीप्रति प्रतिशोध साधेका हैनौँ’

खेलकुदमा राजनीति होइन, खेल क्षेत्रकै मान्छे हुनुपर्छ : मन्त्री पोखरेल

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित