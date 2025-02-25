+
English edition

उपेक्षाको जवाफ ब्याटबाट दिँदै अर्जुन

२०८३ वैशाख ३ गते १३:१६

रिखिराम जिसी

Shares

लामो फर्म्याटको क्रिकेटमा उच्च सम्भावना देखाएका अर्जुन क्याम्पमा समेत नपर्दा धेरैले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आलोचना गरे । अर्जुनले भने ब्याटबाट जवाफ दिएका छन् ।

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेशका ओपनिङ ब्याटर अर्जुन कुमालले पीएम कप एकदिवसीय क्रिकेटमा ९ खेलमा ५०४ रन बनाएर सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बने ।
  • अर्जुनले एउटै संस्करणमा ५०० रन पूरा गर्ने र सबैभन्दा छिटो हजार रन बनाउने कीर्तिमान राखेका छन् ।
  • अर्जुनले राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा स्थान पाउने सम्भावना देखाएका छन् ।

३ वैशाख, काठमाडौं । गत वर्ष भएको सातौं संस्करणको प्रधानमन्त्री (पीएम) कप एकदिवसीय क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशका ओपनिङ ब्याटर अर्जुन कुमालले सबैभन्दा धेरै रन बनाए ।

एकदिवसीय क्रिकेटको एक मात्र घरेलु प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाएर उत्कृष्ट ब्याटर बनेका अर्जुन राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा भने पर्न सकेनन् । लामो फर्म्याटको क्रिकेटमा उच्च सम्भावना देखाएका अर्जुन क्याम्पमा समेत नपर्दा धेरैले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आलोचना गरे ।

तर, अर्जुन चुपचाप रहे, बोलीले कुनै प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक ठानेनन् । तर, यसपटक मधेश प्रदेशमा भइरहेको पीएम कप एकदिवसीय क्रिकेटमा भने अर्जुनले ब्याटबाट जवाफ दिए । उनी बलिया टोलीविरुद्ध गण्डकीका ‘वान म्यान आर्मी’को रूपमा खडा भएर उभिए ।

प्रतियोगिताभर अर्जुनले ९ खेलमा ५०४ रन बनाए । जसमा उनले २ अर्धशतक र २ शतक प्रहार गरे । त्यतिमात्रै होइन, अर्जुनले ब्याटबाट केही कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा दर्ज गर्न सफल भए ।

उनी एउटै संस्करणमा ५०० रन पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी पनि बने । यस्तै २५ खेलमा हजार रन बनाउँदै सबैभन्दा छिटो हजार रन पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान पनि अर्जुनले आफ्नो नाममा राख्न सफल भए । यसअघि राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले ३७ खेल र विनोद भण्डारीले ३८ खेलमा हजार रन पूरा गरेका थिए ।

अर्जुनले लुम्बिनी र कोशी प्रदेशविरुद्ध शानदार शतक प्रहार गरे । कोशीविरुद्ध १०२ रन बनाएर आउट हुँदा लुम्बिनीविरुद्ध १०३ रनमा अविजित रहे । यस्तै प्रतियोगिताको एक मात्र अपराजित टोली आर्मी र बागमती प्रदेशविरुद्ध अर्जुनले संयमित अर्धशतक प्रहार गरेका थिए ।

अर्जुनले आर्मीविरुद्ध ६७ र बागमतीविरुद्ध ७४ रन बनाए । कर्णालीविरुद्ध ६, सुदूरपश्चिमविरुद्ध ४४, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) विरुद्ध २५ रन बनाएका अर्जुन नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध ३४ र मधेशविरुद्ध ४९ रनमा अविजित रहे ।

प्रतियोगिताभर गण्डकीले खासै राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन । ९ खेलमध्ये ४ खेलमा जित निकालेको गण्डकी नेट रन रेटमा पछि पर्दै जय ट्रफी बहुदिवसीय क्रिकेट खेल्ने अवसरबाट भने वञ्चित भयो । तर, गण्डकीका ओपनर अर्जुनले भने क्रिजमा परिपक्क, संयमित र धैर्यता देखाउँदै ब्याटिङ कौशल देखाउन सफल भए ।

टिमका अन्य खेलाडी चल्न नसक्दा पनि अर्जुनले संयमित भएर गण्डकीको ब्याटिङ सम्हाले । आफ्नो प्रदर्शनबारे अर्जुनले भनेका छन्, ‘ ब्याटिङ गर्दाखेरि मैले चाहिँ खासै केही सोचेको थिइनँ । जुन पहिलेदेखि मेरो माइन्डसेट थियो, जुन मेरो स्ट्रेन्थ छ, त्यसैलाई नै मैले ब्याक गरिरहेको थिएँ । अरु खासै त्यस्तो केही थिएन ।’

अर्जुनले अघिल्लो पीएम कपमा ३७४ रन बनाएका थिए । आर्मीका तृतराज दासले ३६५, इशान पाण्डेले ३६३ र बसिर अहमदले ३३८ रन बनाएका थिए । इशान र बसिरसहितका खेलाडीले क्याम्पमा स्थान पाउँदा अर्जुन क्यानको रोजाइमा परेनन् ।

गत मंसिरमा भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ को अन्तिम खेलमा अवसर पाएका अर्जुनले टी–२० फर्म्याटमा पनि संयमित ब्याटिङ गर्दै आफुलाई अब्बल साबित गरेका थिए ।

पोखरा एभेन्जर्सको अन्तिम खेलमा ओपनरको रुपमा मैदानमा आएका अर्जुनले २० ओभर नै टिकेर टोलीलाई जित दिलाएका थिए । एनपीएलको पहिलो सिजनमा सुदूरपश्चिम रोयल्समा आबद्ध भएका उनले कुनै खेलमा पनि अवसर पाएका थिएनन् ।

सन् २०२१ मा १५ वर्षकै उमेरमा सिनियर टोलीको क्याम्पमा परेका अर्जुन खासै अवसर पाउनेमा पर्दैनन् । तर, उनले पाएका अवसरहरु भने भरपुर सदुपयोग गरेका छन् । नेपाल ‘ए’ बाट अर्जुनले दुई खेल मात्र खेल्ने अवसर पाएका छन् । त्यसमा आयरल्याण्ड ‘ए’ विरुद्ध शतक प्रहार गर्दै उनले आफ्नो प्रतिभा देखाइसकेका छन् ।

उमेर समूहमा पनि अर्जुनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । आईसीसी यू–१९ विश्वकपको पहिलो खेलमा टेस्ट टोली न्युजिल्यान्डविरुद्ध अर्जुनले शानदार ब्याटिङ गरे । उनी ९० रन बनाएर आउट भए ।

त्यसअघि उनले एसिया कपमा अफगानिस्तानविरुद्ध ९१ रन बनाए । यस्तै एसिसी यू–१९ प्रिमियर कपमा अर्जुनले साउदी अरेबियाविरुद्ध १४३ रन र आईसीसी यू–१९ विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटमा कुवेतविरुद्ध १०८ को शतकीय पारी खेलेका थिए ।

बाल्यकालदेखि नै भारतमा क्रिकेट सिकेका उनी अझै पनि बेलाबेलामा उतै गएर क्रिकेट सिक्ने गर्छन् । पीएम कपपछि पनि भारतमै गएर क्रिकेट प्रशिक्षण गर्ने तयारी अर्जुनको छ । उनको खेल्ने शैली अरु नेपाली खेलाडीभन्दा फरक छ । टाइमिङका साथ कभरमा शट खेल्ने अर्जुनको ब्याटिङ शैली हो ।

मधेश प्रदेशमा जारी पीएम कपमा अर्जुनको प्रदर्शनले पनि राष्ट्रिय टोलीको ढोका ढकढक्याएको छ । ओडिआईमा ओपनिङ जोडीबाट प्रदर्शन नहुँदा अर्जुन त्यसको विकल्प हुन सक्ने धेरेको बुझाइ छ ।

तर, टिममा पर्ने वा नपर्ने कुरा आफ्नो हातमा नभएको अर्जुन बताउँछन् । ‘म अब पर्ने नपर्ने कुरा मेरो हातमा छैन । सेलेक्सनको कुरा हो । चान्स पाएँ भने म टिमका लागि आफ्नो बेस्ट दिन्छु’ उनी भन्छन्, ‘चान्स पाएँ भने मैले त्यहाँ आफूलाई प्रमाणित गर्छु र टिमलाई जिताउँछु ।’

अर्जुन कुमाल पीएम कप क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
रिखिराम जिसी
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

वेबस्टोरिज

फिचर

सबै
