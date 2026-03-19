+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

पेटमा भरिएको ग्यास निकालेर छिट्टै राहत दिने ४ घरेलु उपाय

२०८३ वैशाख ३ गते १७:४८ २०८३ वैशाख ३ गते १७:४८
डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक

Shares
डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अदुवा, पुदिना, टिमुर र मनतातो पानीले पेटको ग्यास कम गर्न घरेलु उपायका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  • ग्यास समस्या बारम्बार दोहोरिएमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्न सुझाव दिइन्छ।

भागदौडपूर्ण जीवनशैली, अनियमित खानपान, धेरै चिल्लो–मसालेदार परिकार, कम पानी पिउने बानी, छिटो–छिटो खाना खाने स्वभाव र शारीरिक गतिविधि घट्दै जाँदा पेटमा ग्यास जम्ने समस्या धेरैमा सामान्य बन्दै गएको छ ।

धेरै समय खाली पेट बस्ने, राति ढिलो खाने, खाना राम्ररी नचपाई निल्ने वा तनावमा रहने बानीले पनि आन्द्राभित्र वायु जम्न सक्छ । यही कारण पेट फुल्ने, डकार आउने, पेट कडा हुने, गडबडी हुने, पेट दुख्ने र कहिलेकाहीँ छातीसम्म असहज महसुस हुने समस्या देखिन्छ ।

धेरैजसो अवस्थामा यस्तो समस्या खानपान र पाचन प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ । खाना राम्ररी नपच्दा आन्द्रामा अम्लीय पन बढ्छ, जसले ग्यास बनाउँछ । कब्जियत, दाल–चना, बन्दागोभी, कोल्ड ड्रिंक, धेरै चिया–कफी, दूधजन्य परिकार वा धेरै समय बसिरहने बानीले पनि समस्या झन् बढाउन सक्छ ।

औषधि खानुअघि घरमै पाइने केही प्राकृति खानेकुरा अदुवा, पुदिना, सौंफ÷टिमुरजस्ता मसला र मनतातो पानी मात्रा मिलाएर खाँदा हल्का ग्यासमा राम्रो राहत दिन सक्छन् ।

१.पाचनलाई चलायमान बनाउने अदुवा

अदुवा पेटको ग्यासमा सबैभन्दा छिटो काम गर्ने घरेलु उपायमध्ये एक मानिन्छ । यसमा पाइने सक्रिय तत्त्वहरूले पाचन रस र एन्जाइमको कामलाई सक्रिय बनाउँछन् । यसले खाना पेटमा लामो समय अड्किन नदिई छिटो तलतिर सार्न मद्दत गर्छ, जसले आन्द्राभित्र बन्ने अतिरिक्त वायु कम हुन्छ । ग्यासका कारण पेट बाठिने, वाकवाकी हुने वा भारीपन महसुस हुँदा अदुवा विशेष उपयोगी हुन सक्छ ।

यसका लागि ताजा अदुवाको सानो टुक्रा कुटेर एक कप पानीमा ५–१० मिनेट उमाल्नुहोस् । मनतातो भएपछि बिस्तारै पिउनुहोस् । खाना खाएपछि वा पेट फुलेको बेला यो पिउँदा धेरैलाई आराम मिल्छ । केही चिकित्सकीय स्रोतहरूले अदुवाले पेटको मांसपेशीलाई शान्त पारेर ग्यास बाहिर निस्कन मद्दत गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

२.पुदिनाले पेटको मांसपेशीलाई आराम दिन्छ

पुदिनामा पाइने मेन्थोलले पेट र आन्द्राको मांसपेशीलाई शिथिल बनाउँछ । जब आन्द्राको मांसपेशी धेरै कस्सिएको हुन्छ, ग्यास बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्छ । पुदिनाले यही कसावट कम गरेर गुम्सिएको वायुलाई सहज रूपमा तलतिर निकाल्न मद्दत गर्छ । पेट बाठिने, डकार रोकिने, खाना खाएपछि भारी महसुस हुने वा ऐंठनजस्तो हुने अवस्थामा पुदिना धेरै उपयोगी हुन सक्छ ।

केही ताजा पुदिनाका पात तातोपानीमा ५ मिनेट भिजाएर त्यसको झोल पिउन सकिन्छ । यदि पात उपलब्ध छैन भने पुदिनाको चिया पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नियमित रूपमा खाना पछि पिउँदा ग्यास बन्ने प्रवृत्ति पनि कम हुन सक्छ ।

३.जमेको वायु घटाउने टिमुर

नेपाली भान्सामा सजिलै पाइने टिमुर पेटको ग्यासका लागि परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मसला हो । यसको तिखो र सुगन्धित गुणले पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउँछ । खाना राम्रोसँग नपचेका कारण पेट र आन्द्रामा बन्ने वायुलाई कम गर्न यसले मद्दत गर्छ ।

टिमुरको थोरै दाना कुटेर मनतातो पानीमा हालेर पिउन सकिन्छ । यसलाई ५ मिनेट पानीमा उमालेर पनि पिउन सकिन्छ । खाना खाएपछि पेट फुलेको, डकार अड्किएको वा तलतिर वायु ननिस्किएको अवस्थामा यो उपाय उपयोगी हुन सक्छ ।

४.मनतातो पानी र हल्का हिँडाइ

धेरैजसो अवस्थामा पेटको ग्यास एकै ठाउँमा अड्किएको हुन्छ । यस्तो बेला मनतातो पानी बिस्तारै पिउनु र १०–१५ मिनेट हल्का हिँड्नु निकै प्रभावकारी उपाय हो । मनतातो पानीले पाचन प्रणालीलाई सहज बनाउँछ, आन्द्राको गति बढाउँछ र जमेको वायु तलतिर सार्न मद्दत गर्छ ।

खाना खाएलगत्तै सुत्ने बानीले ग्यास झन् बढ्न सक्छ । त्यसैले खाना खाएपछि केही बेर बस्ने, बिस्तारै हिँड्ने र शरीरलाई चलायमान राख्ने बानीले प्राकृतिक रूपमा ग्यास बाहिर निस्कन सहयोग गर्छ । धेरै ग्यासको समस्या जीवनशैलीसँग जोडिएको हुने भएकाले यो उपाय दीर्घकालीन रूपमा पनि उपयोगी हुन्छ ।

समस्या बारम्बार दोहोरिए के संकेत हुनसक्छ ?

यदि ग्यासको समस्या बारम्बार हुन्छ, पेट अत्यधिक फुल्छ, कब्जियत, पखाला, एसिडिटी, पेट दुखाइ वा तौल घट्ने समस्या पनि सँगै छ भने यो केवल सामान्य ग्यास मात्रै नहुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा आन्द्राको संवेदनशीलता, ल्याक्टोज असहिष्णुता, कब्जियत, अम्लपित्त वा अन्य पाचन समस्या पनि कारण हुन सक्छ । त्यसैले घरेलु उपायले अस्थायी राहत दिए पनि समस्या दोहोरिरहेमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ ।

आयुर्वेद ग्यास
हट टपिक्स
नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : ४९८ अध्ययन : बीएमएमसी (आईओएम) हाल काठमाडौं गोंगबुस्थित सहारा आयुर्वेद एण्ड थेरापी सेन्टर प्रालिमा निर्देशकको रुपमा कार्यरत

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

