सरकारलाई चिरिबाबुको सुझाव : आर्थिक वर्षको समय परिवर्तन गरौं

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आर्थिक वर्षको समय परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १६:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आर्थिक वर्षको समय मनसुनी वर्षा र निर्माण अनुकूल बनाउन संघीय सरकारसँग परिवर्तनको प्रस्ताव राखे।
  • मेयर महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गरी आयोजनाको समयमै सम्पन्न गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
  • उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढ्न विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

३ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आर्थिक वर्षको समय परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संघीय सरकारसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मनसुनी वर्षा र त्यो भन्दा अघिको समयमा कुनै पनि आयोजनाको डिजाईन, इस्टिमेट र टेन्डर आह्वान गर्ने र त्यस बाहेकको समयमा निर्माणको काम गर्न मिल्ने गरी आर्थिक वर्षको समय परिवर्तन गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।

सरकारले विकास, निर्माणको काममा आमूल परिवर्तन हुनेगरी काम गर्नुपर्ने पनि मेयर महर्जनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गर्न पनि उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कुनै पनि आयोजनाहरूको काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा सो ऐन मुख्य कारण रहेको औल्याउँदै मेयर महर्जनले त्यसमा तत्काल संशोधन गरेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।

मेयर महर्जनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढन सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसलाई पनि अनुकूल हुनेगरी विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।

सम्बन्धित खबर

गगन थापालाई राजीनामा नदिन ललितपुरका जनप्रतिनिधिको आग्रह

पाटन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमाको रकम सरकारले तिर्न नसके हामी तिर्छौं : मेयर महर्जन

ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनलाई कोलोराडोमा स्वागत

जेनजीहरूले चुनाव हुन दिँदैनौं भन्न मिल्दैन : चिरिबाबु महर्जन

संकटमा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पछि हटेका छैनौं : चिरिबाबु महर्जन

हामी जे बोल्छौं, त्यो पूरा गर्छौं : चिरिबाबु महर्जन

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

