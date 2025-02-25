सन्तोष यादव पीएम कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी

४ वैशाख, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका सन्तोष यादव प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् ।
यादवले प्रतियोगितामा ९ खेल खेल्दै २६५ रन बनाउनुका साथै २१ विकेट लिएका थिए । यही अलराउन्ड प्रदर्शनका आधारमा उनी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन् ।
उत्कृष्ट बलरको उपाधि उपविजेता टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशका हेमन्त धामीले जिते । उनले १० खेलमा २५ विकेट लिए । उनको शानदार प्रदर्शनमा सुदूर पहिलोपटक फाइनलमा पुगेको थियो ।
यस्तै, उत्कृष्ट ब्याटर गण्डकी प्रदेशका अर्जुन कुमाल बने । उनले ९ खेलमा ५०४ रन बनाएका थिए, जसमा २ शतक र २ अर्धशतक समावेश छन् । यही प्रदर्शनका कारण उनले अन्तत: राष्ट्रिय टोलीमा समेत स्थान पाएका छन् ।
उदीयमान खेलाडीको उपाधि मधेश प्रदेशका आशिक बैठाले पाए । उनले ६ खेलमा १० विकेट लिए ।
शुक्रबार भएको पीएम कपको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सुदूरपश्चिमलाई हराएर उपाधि जितेको थियो ।
विधागत उत्कृष्टको अवार्डमा आर्मीका कुनैपनि खेलाडी परेनन् ।
प्रतिक्रिया 4