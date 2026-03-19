डिस्चार्ज भए शिव सदा, अरुण चौधरीले तिरिदिए अस्पतालको बिल

शुक्रबार अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएलगत्तै चौधरीले शिवको उपचार वापतको १ लाख रुपैयाँ तिरिदिएका छन् ।

२०८३ वैशाख ४ गते १८:५२

४ वैशाख, विराटनगर । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा विराट निदान हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा रोकिएका सिन्धुलीका १९ वर्षीय शिव सदा डिस्चार्ज भएका छन् ।

अनलाइनखबरमा सदाको आर्थिक अवस्था र बाध्यताबारे समाचार प्रकाशित भएपछि सिजी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुणकुमार चौधरीले उपचार खर्च तिरिदिएपछि उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।

शुक्रबार अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएलगत्तै चौधरीले शिवको उपचार वापतको १ लाख रुपैयाँ तिरिदिएका छन् ।

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–७ पोखरेका शिव सदाले गत २७ चैतमा विष सेवन गरेका थिए । उनलाई आमा मघिया सदा र श्रीमती कृतिकाले उपचारका लागि सुरुमा कटारी र त्यसपछि विराटनगरको कोशी अस्पताल ल्याएका थिए । कोशीमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई २८ चैतमा विराटनगरकै विराट निदान अस्पताल भर्ना गरियो ।

बिल तिर्न नसक्दा शिव सदा अस्पतालमै, पैसा खोज्न हिँडेकी आमा सम्पर्कविहीन

गम्भीर अवस्थामा रहेका शिवलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उपचारका क्रममा अस्पतालको बिल ६२ हजार ६०० र औषधिको ७६ हजार ५८६ गरी जम्मा १ लाख ३९ हजार १८६ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर विपन्न परिवारका सदाले ऋण खोजेर जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाउन सके ।

बाँकी १ लाख २४ हजार १८६ रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि शिवकी आमा मघिया सदा बाटो खर्चको अभावमा विराटनगरबाट पैसा खोज्न पैदल सिन्धुलीतर्फ लागेकी थिइन् ।

आफूसँग भएको मोबाइलसमेत औषधि पसलमा बन्धकी राखेर हिँडेकी उनीसँग छोराको सम्पर्क भएको छैन । अस्पतालमा शिव र उनकी १४ वर्षीया श्रीमती कृतिका मात्रै अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका थिए ।

मातातिर्थ औंशीको दिन एक आमा छोराको उपचार खर्चका लागि मोबाइल समेत बन्धकी राखेर हिँडेको र छोरा अलपत्र परेको खबर सार्वजनिक भएपछि अरुणकुमार चौधरीले तत्कालै सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

अनलाइनखबरको समन्वयमा शुक्रबार नै चौधरीले अस्पतालको बिल वापत १ लाख रुपैयाँ तिरिदिएका थिए । चौधरीले सहयोग गरेपछि अस्पतालले पनि २४ हजार १८६ रुपैयाँ छुट दिएको थियो ।

अस्पतालका सञ्चालक अजय यादवले सदाको अवस्था कमजोर देखिएकाले आफूहरूले पनि सहयोग गरेको बताए । ‘उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हो, अरुण चौधरीले त्यति कन्ट्रिब्यूसन गरेपछि हाम्रो तर्फबाट पनि छुट गरेका छौं,’ उनले भने ।

यादवका अनुसार गम्भीर अवस्थामा आएका सदाको आईसीयूमा राखेर उपचार भएको थियो । ‘उपचारमा आउँदा बिरामीलाई हामी उपचारको प्रक्रिया र शुल्कका बारेमा जानकारी गराउँछौं, उहाँलाई हामीले जानकारी गराएका थियौं,’ यादवले भने, ‘डिस्चार्जको समय आएपछि उहाँलाई खर्च तिर्न भनेका थियौं । उपचार खर्च ल्याउने भन्दै घर जानुभएको थियो, तर आउनु भएन ।’

अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बेला घर जाने भाडासमेत नभएका शिव सदालाई अस्पताल सञ्चालक यादवले २ हजार रुपैयाँ बाटो खर्च दिएका थिए । अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै गर्दा शिव र कृतिकाले सहयोगका लागि अरुण चौधरीलाई धन्यवाद दिए ।

‘गर्न नहुने गल्ती भयो, अब सुधार गर्छौं,’ अस्पतालबाट प्रफुल्लित मुद्रामा निस्किँदै गरेका सदाले भने, ‘अब यस्तो गल्ती गर्दिनँ, मिहिनेत गर्छु, काम गर्छु ।’

अस्पतालको बिल शिव सदा
होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खुल्याे, ट्रम्पले दिए धन्यवाद

‘बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी वारेस राख्ने अनुमति’

भीआईपी पक्राउमा सरकारको कमजोरी, अदालतले उठाइरहेछ प्रश्न

महिला सांसदले हाँक्नेछन् ६ संसदीय समिति

प्रहरीले भन्यो : तामेलीको फाइल जगाएर ओली-लेखकमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौं

पक्राउपछि अस्पताल भर्ना, अदालतको आदेशपछि डिस्चार्ज 

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

