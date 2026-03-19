पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते ११:४६

  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताएका छन्।
  • थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत 'यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो' भनेका छन्।
  • उनले महाधिवेशनलाई सफल पार्दै पार्टीलाई रूपान्तरण र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।

५ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताएका छन् ।

शुक्रबार अबेला सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै थापाले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो ।’

पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकहरू देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि अब आ–आफ्नो ठाउँबाट अझ जिम्मेवारीका साथ पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने विश्वास रहेको पनि उनले बताएका छन् । उनले थपे,  ‘पार्टीको सभापतिको हैसियतले यस प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी मेरो नै हो भन्नेमा म स्पष्ट छु र त्यसअनुसार सक्रिय रूपमा लाग्नेछु ।’

पन्ध्रौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘महाधिवेशनलाई सफल पार्दै पार्टीलाई रूपान्तरण र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरौँ ।’

अग्रजहरूको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नत नेपाल बनाउन योगदान दिन सक्ने पार्टी बनाउन सबै एक ढिक्का भएर अघि बढ्न पनि उनको आह्वान छ ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?

कांग्रेस कलहका ८ महिना

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कसरी निभाउने भन्दै कांग्रेसको छलफल

कांग्रेस कलह : स्पष्टीकरण प्रकरणले झन् चर्कियो टकराब

कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति थापालाई

