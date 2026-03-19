२०८२ काे अन्तिम भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सम्पन्न

५ वैशाख, काठमाडौं । भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन–२०८२ अन्तर्गतको अन्तिम चरणको सम्मेलन पनि सकिएको छ । शनिबार मध्यपूर्वी पृतनाअन्तर्गत रामेछापको ब्यारेकमा सम्मेलन सकिएसँगै २०८२ मा सबै भूतपूर्व सम्मेलन सकिएका हुन् ।
नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको समन्वय तथा संयोजकत्वमा हुने यो सम्मेलनले नेपाली सेनामा कार्यरत कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, कर्मचारीका परिवारलाई एक ठाउँमा बोलाएर विविध कार्यक्रम गर्ने गर्दछ ।
यस प्रकारको कार्यक्रमले सेवारत र अवकाश प्राप्त सैनिक बीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै कल्याणकारी कोषको स्थायित्व एवं गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त तथा व्यवहारिक सुझाव संकलन हुने सेनाले बताउने गरेको छ ।
