+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२०८२ काे अन्तिम भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सम्पन्न

0Comments
Shares
२०८३ वैशाख ५ गते १५:१२

५ वैशाख, काठमाडौं । भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन–२०८२ अन्तर्गतको अन्तिम चरणको सम्मेलन पनि सकिएको छ । शनिबार मध्यपूर्वी पृतनाअन्तर्गत रामेछापको ब्यारेकमा सम्मेलन सकिएसँगै २०८२ मा सबै भूतपूर्व सम्मेलन सकिएका हुन् ।

नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको समन्वय तथा संयोजकत्वमा हुने यो सम्मेलनले नेपाली सेनामा कार्यरत कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, कर्मचारीका परिवारलाई एक ठाउँमा बोलाएर विविध कार्यक्रम गर्ने गर्दछ ।

यस प्रकारको कार्यक्रमले सेवारत र अवकाश प्राप्त सैनिक बीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै कल्याणकारी कोषको स्थायित्व एवं गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त तथा व्यवहारिक सुझाव संकलन हुने सेनाले बताउने गरेको छ ।

नेपाली सेना भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित