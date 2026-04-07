कर्पोरेट टी-१० लिग र माया ग्रुपबीच साझेदारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- माया ग्रुपले कर्पोरेट टी–१० लिगलाई आधिकारिक रूपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- कर्पोरेट टी–१० लिग वैशाख १३ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ ।
- माया ग्रुपले लिगको व्यावसायिक विस्तारमा सहयोग गर्नेछ ।
८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालिद्वारा आयोजना हुन लागेको कर्पोरेट टी–१० लिग लाई माया ग्रुपले आधिकारिक रूपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
लन्डनमा मुख्य कार्यालय रहेको र नेपालमा द्रुत गतिमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको माया ग्रुपले यस प्रतियोगिताको सफलताका लागि मुख्य साझेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष राज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको माया ग्रुप एक बहुआयामिक कम्पनी हो, जसले विशेषगरी प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । नेपाली क्रिकेटको विकासमा निकै उत्साहित र प्रतिबद्ध रहेको यस ग्रुपले यसअघि नै नेपाली क्रिकेटका ९ जना खेलाडीहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
माया ग्रुपसँग ब्रान्ड एम्बासडरका रूपमा दीपेन्द्र सिंह ऐरी, भीम सार्की, गुलशन झा, अर्जुन साउद, रिजन ढकाल, नन्दन यादव, प्रसिद्ध जैसी, सुशील रावल र सोनी पाख्रिन जस्ता उत्कृष्ट खेलाडीहरू आबद्ध रहेका छन् । खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन र नेपाली क्रिकेटलाई थप उचाइमा पुर्याउन यो ग्रुप निरन्तर लागिपरेको छ ।
कर्पोरेट जगत र क्रिकेटलाई एउटै प्लाटफर्ममा ल्याउने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको कर्पोरेट टी-१० लाई माया ग्रुपले आफ्नो प्रविधिक र व्यवस्थापकीय अनुभवमार्फत सहयोग गर्नेछ । यो सहकार्यले कर्पोरेट टी–१० लिगको व्यावसायिक विस्तारमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
माया ग्रुपका अध्यक्ष राज पाण्डेले कर्पोरेट टी–१० जस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगितासँग सहकार्य गर्न पाउनु आफ्नो संस्थाका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे ।
उनले व्यस्त जीवनशैलीका बीच यस्तो प्रतियोगिताले कर्पोरेट क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले क्रिकेट र कर्पोरेट क्षेत्रलाई एकसाथ जोड्ने अवसर सिर्जना गरेकोमा आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसले खेलकुद र पेशागत जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
काठमाडौं स्पोर्ट्स इभेन्ट्स प्रालिका निर्देशक ज्योति भण्डारीले कर्पोरेट टी–१० लिग र माया ग्रुपबीचको सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
उनले माया ग्रुपजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको साथ पाउनु लिगका लागि गौरवको विषय भएको बताए । साथै, माया ग्रुपले लामो समयदेखि नेपाली क्रिकेटलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, यस्तो सहकार्यले प्रतियोगिताको स्तर अझ उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्पोरेट टी–१० लिग वैशाख १३ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न कर्पोरेट टिमहरूको सहभागिता रहनेछ।
प्रतिक्रिया 4