+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पश्चिम बंगाल निर्वाचन : नेपालका पूर्वी नाका ७२ घण्टाका लागि बन्द

झापाको काकडभिट्टा पानीट्याङकी नाका र इलामको पशुपतिनगर नाकामा आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १५:३७

८ वैशाख, इलाम । भारतको पश्चिम बंगालमा भइरहेको विधानसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै इलाम र झापा जिल्लाका अन्तराष्ट्रिय सीमानाका ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ । सोमबार साँझ ६ बजेदेखि बन्द गरिएका सीमा नाका मतदान प्रक्रिया नसकिएसम्म (वैशाख १०) गतेसम्म बन्द रहनेछन् ।

झापाको काकडभिट्टा पानीट्याङकी नाका र इलामको पशुपतिनगर नाकामा आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासनको सूचनाका आधारमा सीमानाका सिल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेले बताए । आधिकारिक रूपमा दार्जिलिङ प्रशासनले पत्रचार नगरेपनि विगतको प्रचलनलाई आधार बनाएर बोर्डर सिल भएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रवक्ता मौसम उदासले बन्द गरिएको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको जानकारी दिए । निर्वाचन अवधिभर कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन र दुवै देशबीच शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सीमा नाका अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको उदासले जानकारी दिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका इञ्चार्ज प्रविन जोशीले सीमा नाका बन्द भएको अवधिभर सर्वसाधारणको आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिए पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक कामका लागि भने परिचयपत्रका आधारमा आवागमनमा सहजीकरण गर्ने बताए ।

पश्चिम बंगाल निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित