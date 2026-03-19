रविविरुद्धको मुद्दामा आउँदो बिहीबार सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गम्भीर कानुनी प्रश्न समेटिएको विवाद भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न राय दिएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १५:४९

  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ।
  सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गम्भीर कानुनी प्रश्न समेटिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न राय दिएको थियो।
  सुनुवाइ आउँदो बिहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा हुनेछ र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गम्भीर कानुनी प्रश्न समेटिएको विवाद भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न राय दिएको थियो । त्यसपछि निवेदन पेशीमा चढेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकेको हो । आउदो विहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा मुद्दामाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट

गृहमन्त्री गुरुङ सभापति लामिछाने भेट्न बूढानीलकण्ठमा

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भ्रमण, रविसँग भयो अमेरिका-नेपाल सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

आइतबार रास्वपाको सचिवालय बैठक, के-के छन् एजेन्डा ?

कसरी चल्दैछ बालेन सरकार, कति मिलेको छ रविसँग तालमेल ?

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित