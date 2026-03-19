सुदन किराँतीले प्रलोपाको सदस्य समेत त्यागे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १२:१८

९ वैशाख, काठमाडौं । सुदन किराँतीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को साधारण सदस्यसमेत त्याग गरेका छन् । यसअघि १८ चैतमा अध्यक्ष परिषदको सदस्यबाट राजीनामा दिएका उनले आज पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को साधारण सदस्य समेत नरहने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । करिब ५ महिनाको यस यात्रामा मार्गदर्शन गर्नुहुने आदरणीय नेताहरू, हातेमालो गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू तथा कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि उनी जनार्दन शर्मालगायतसँगै प्रलोपामा लागेका थिए ।

उनले संगसगठनसँगको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि आगामी दिनहरूमा आपसी सम्मान, सद्भाव र मित्रवत सम्बन्ध यथावत् रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी बाटो सजिलो नहुने अनुमान गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘जनसमुदायको भरोसा र शहीदको अधुरो सपनालाई मुटुमा बोकेर जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि देश र जनताको सेवा, समर्पण र समाज रूपान्तरणको यात्राबाट पछि नहट्ने बाचा गर्दछु । मेरो लागि आगामी बाटो सजिलो नहुन सक्छ तर जनताको विश्वास र सहिदको बलिदानले देखाएको मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहने छु ।’

प्रलोपा सुदन किराँती
