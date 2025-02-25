ओमानसँग नेपाल ए ७० रनले पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल ए टोलीले ओमानसँगको अभ्यास एकदिवसीय खेलमा हार बेहोरेको छ । माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओमान ७० रनले विजयी भएको हो ।
ओमानले दिएको २८१ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४४.४ ओभरमा २१० रनमा अलआउट भयो । नेपालका लागि इशान पान्डेले ५२ तथा कप्तान अनिल साहले ५० रन बनाए ।
देव खनालले ४३ अनि तृतराज दासले ३१ रन बनाए । राम्रो सुरुवात गरेर एक समय १७७-२ को अवस्थामा भएपनि ब्याटिङ कोल्याप्स हुँदा थप ३३ रनमा ८ विकेट गुमाएको हो ।
ओमानका लागि शकील अहमदले ३ विकेट लिए भने मुजिबुर अली र नदीम खानले २-२ विकेट लिँदा हस्नेन खानले १ विकेट लिए ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २८० रन बनाएको हो ।
ओमानका लागि मुजिबुर अलीले सर्वाधिक ७२ रन बनाए । कप्तान जतिन्दर सिंहले ५८ रन बनाए । हाशिर दाफेदारले ४६, आशिष ओडेराले २७ तथा विनायक शुक्लाले २५ रन बनाए ।
नेपाल ए का आकाश चन्दले ९ ओभरमा ३१ रन दिएर ४ विकेट लिए । सन्तोष यादवले २ तथा शाहब आलम, राशिद खान, शेर मल्लले १-१ विकेट लिए ।
लिग २ शृंखलाको तयारी अनि नेपाल ए को टोलीको एक्सपोजरका लागि अभ्यास एकदिवसीय खेलको आयोजना भएको हो ।
प्रतिक्रिया 4