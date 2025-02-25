यमालको गोलमा बार्सिलोनाको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा सेल्टा भिगोलाई १-० ले पराजित गर्दै ला लिगामा अग्रता ९ अंकसम्म पुर्याएको छ।
- लामिन यमालले ४०औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत एक मात्र गोल गरे।
- बार्सिलोनाले ३२ खेलबाट ८२ अंक जोडेको छ भने रियलको ७३ अंक छ।
१० वैशाख, काठमाडौं । लामिन यमालको एक मात्र गोलमा स्पानिस ला लिगाको शीर्ष टोली बार्सिलोनाले सेल्टा भिगोलाई १-० ले पराजित गर्दै अग्रता फराकिलो बनाएको छ ।
गएराति भएको खेलमा बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा साँघुरो जितसहित ३ अंक जोडेको हो । यस जितपछि बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको रियलमाथि ९ अंकको अग्रता कायम राखेको छ ।
यमालले ४०औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए । फेरान टोरेसले ५५औं मिनेटमा गोल थपेपनि भीएआरले मान्यता दिएन ।
जितपछि बार्सिलोनाले ३२ खेलबाट ८२ अंक जोडेको छ । दोस्रो स्थानको रियलको समान खेलबाट ७३ अंक छ ।
प्रतिक्रिया 4