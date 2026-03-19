साढे १३ करोडमा बिक्यो टाइटानिकको दुर्लभ लाइफ ज्याकेट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- टाइटानिक जहाज सन् १९१२ को अप्रिल १४ मा आन्ध्र महासागरमा हिमपहाडसँग ठोक्किएर डुब्यो र २२०० यात्रुमध्ये ७०० जना मात्र बाँच्न सफल भए।
- टाइटानिक दुर्घटनाबाट बचेकी लाउरा माबेल फ्रांकाटेल्लीले लगाएको लाइफ ज्याकेट बेलायतको हेनरी अल्ड्रिज एण्ड सन लिलामी घरले करिब १३ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ।
- लाइफ ज्याकेटमा लाउरासँगै बाँच्न सफल अन्य व्यक्तिहरूका हस्ताक्षरहरू पनि छन् र यो ज्याकेट टाइटानिकसँग सम्बन्धित सबैभन्दा प्रतिष्ठित वस्तुमध्ये एक मानिन्छ।
विशाल तथा सुविधासम्पन्न पानीजहाज आरएमएस टाइटानिक एउटा यस्तो जहाज थियो जो कहिल्यै डुब्दैन भन्ने दाबी गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवस आफ्नो पहिलो यात्राकै क्रममा सन् १९१२ को अप्रिल १४ मा आन्ध्र महासागरमा विशाल हिमपहाडसँग डोक्किएर दुर्घटना भयो र डुब्यो । त्यस क्रममा टाइटानिकमा सवार २२०० यात्रुमध्ये केवल ७०० जना मात्र बाँच्न सफल भए ।
सोही टाइटानिक दुर्घटनाबाट बचेकी एक भाग्यमानी महिला यात्रुले लगाएको लाइफ ज्याकेट हालै निकै महंगो मूल्यमा लिलाम भएको छ ।
बेलायतको लिलामी घर हेनरी अल्ड्रिज एण्ड सनले लिलामीमा राखेको उक्त लाइफ ज्याकेट ६ लाख ७० हजार पाउण्ड अर्थात करिब साढे १३ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । लिलामघरले उक्त लिलामीलाई एक जुगमा एकपटक हुने बिक्रीको उपमा दिएको छ ।
यो लाइफ ज्याकेट टाइटानिक त्रासदीका बेला बाँचेका यात्रुले लगाएको एकमात्र त्यस्तो ज्याकेट हो जसलाई लिलामीमा राखिएको थियो।
को थिइन् ज्याकेट लगाउने व्यक्ति ?
उक्त दुर्लभ लाइफ ज्याकेट टाइटानिक यात्री लाउरा माबेल फ्रांकाटेल्लीले लगाएकी थिइन् । उनी सो जहाज यात्राका क्रममा पहिलो श्रेणीकी यात्रु थिइन् । उनी फेसस डिनाइनर लुसी डफ गोर्डनकी सचिव थिइन् । गोर्डन र उनका पतिसँगै लाउरा पनि अमेरिकाको शिकागो जाँदै थिइन् ।
सौभाग्यवस उनीहरू तीनै जनाले दुर्घटनापछि लाइफ ज्याकेट लगाए र लाइफबोटमा चढ्न सफल भए र ज्यान जोगाए ।
लाउरासँगै उक्त लाइफबोटमा चढेर बाँच्न सफल भएका अन्य व्यक्तिहरूका पनि उक्त लाइफ ज्याकेटमा हस्ताक्षरहरू रहेका छन् ।
हेनरी अल्ड्रिज एण्ड सनले हालै टाइटानिक र ह्वाइटस्टार लाइनसँग सम्बन्धित स्मरणीय वस्तुहरूको लिलामी आयोजना गरेको थियो । यसमा उक्त लाइफ ज्याकेट पनि समावेश थियो । लिलामी घरका प्रबन्ध निर्देशकले सो ज्याकेटलाई टाइटानिकसँग सम्बन्धित सबैभन्दा प्रतिष्ठित वस्तुमध्ये एक बताएका छन् ।
उनका अनुसार टाइटानिक ११४ वर्षअघि डुबेको भए पनि जहाजमा सवार प्रत्येक पुरुष, महिला र बालबालिकाको आफ्नै कथा छ । अर्थात् टाइटानिकमा २ हजार २०० भन्दा बढी कथाहरू छन् र ज्याकेटजस्तै अविस्मरणीय वस्तुहरू मार्फत ती कथाहरू प्रस्तुत भएका छन् ।
उक्त ज्याकेट यसअघि बेलायतको टाइटानिक बेलफास्ट तथा अमेरिकाको टेनेसी राज्यको पिजन फोर्जमा अवस्थित विश्वकै ठूलो टाइटेनिक संग्रहालयमा पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4