साढे १३ करोडमा बिक्यो टाइटानिकको दुर्लभ लाइफ ज्याकेट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते ११:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टाइटानिक जहाज सन् १९१२ को अप्रिल १४ मा आन्ध्र महासागरमा हिमपहाडसँग ठोक्किएर डुब्यो र २२०० यात्रुमध्ये ७०० जना मात्र बाँच्न सफल भए।
  • टाइटानिक दुर्घटनाबाट बचेकी लाउरा माबेल फ्रांकाटेल्लीले लगाएको लाइफ ज्याकेट बेलायतको हेनरी अल्ड्रिज एण्ड सन लिलामी घरले करिब १३ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ।
  • लाइफ ज्याकेटमा लाउरासँगै बाँच्न सफल अन्य व्यक्तिहरूका हस्ताक्षरहरू पनि छन् र यो ज्याकेट टाइटानिकसँग सम्बन्धित सबैभन्दा प्रतिष्ठित वस्तुमध्ये एक मानिन्छ।

विशाल तथा सुविधासम्पन्न पानीजहाज आरएमएस टाइटानिक एउटा यस्तो जहाज थियो जो कहिल्यै डुब्दैन भन्ने दाबी गरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवस आफ्नो पहिलो यात्राकै क्रममा सन् १९१२ को अप्रिल १४ मा आन्ध्र महासागरमा विशाल हिमपहाडसँग डोक्किएर दुर्घटना भयो र डुब्यो । त्यस क्रममा टाइटानिकमा सवार २२०० यात्रुमध्ये केवल ७०० जना मात्र बाँच्न सफल भए ।

सोही टाइटानिक दुर्घटनाबाट बचेकी एक भाग्यमानी महिला यात्रुले लगाएको लाइफ ज्याकेट हालै निकै महंगो मूल्यमा लिलाम भएको छ ।

बेलायतको लिलामी घर हेनरी अल्ड्रिज एण्ड सनले लिलामीमा राखेको उक्त लाइफ ज्याकेट ६ लाख ७० हजार पाउण्ड अर्थात करिब साढे १३ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । लिलामघरले उक्त लिलामीलाई एक जुगमा एकपटक हुने बिक्रीको उपमा दिएको छ ।

यो लाइफ ज्याकेट टाइटानिक त्रासदीका बेला बाँचेका यात्रुले लगाएको एकमात्र त्यस्तो ज्याकेट हो जसलाई लिलामीमा राखिएको थियो।

को थिइन् ज्याकेट लगाउने व्यक्ति ?

उक्त दुर्लभ लाइफ ज्याकेट टाइटानिक यात्री लाउरा माबेल फ्रांकाटेल्लीले लगाएकी थिइन् । उनी सो जहाज यात्राका क्रममा पहिलो श्रेणीकी यात्रु थिइन् । उनी फेसस डिनाइनर लुसी डफ गोर्डनकी सचिव थिइन् । गोर्डन र उनका पतिसँगै लाउरा पनि अमेरिकाको शिकागो जाँदै थिइन् ।

सौभाग्यवस उनीहरू तीनै जनाले दुर्घटनापछि लाइफ ज्याकेट लगाए र लाइफबोटमा चढ्न सफल भए र ज्यान जोगाए ।

लाउरासँगै उक्त लाइफबोटमा चढेर बाँच्न सफल भएका अन्य व्यक्तिहरूका पनि उक्त लाइफ ज्याकेटमा हस्ताक्षरहरू रहेका छन् ।

हेनरी अल्ड्रिज एण्ड सनले हालै टाइटानिक र ह्वाइटस्टार लाइनसँग सम्बन्धित स्मरणीय वस्तुहरूको लिलामी आयोजना गरेको थियो । यसमा उक्त लाइफ ज्याकेट पनि समावेश थियो । लिलामी घरका प्रबन्ध निर्देशकले सो ज्याकेटलाई टाइटानिकसँग सम्बन्धित सबैभन्दा प्रतिष्ठित वस्तुमध्ये एक बताएका छन् ।

उनका अनुसार टाइटानिक ११४ वर्षअघि डुबेको भए पनि जहाजमा सवार प्रत्येक पुरुष, महिला र बालबालिकाको आफ्नै कथा छ । अर्थात् टाइटानिकमा २ हजार २०० भन्दा बढी कथाहरू छन् र ज्याकेटजस्तै अविस्मरणीय वस्तुहरू मार्फत ती कथाहरू प्रस्तुत भएका छन् ।

उक्त ज्याकेट यसअघि बेलायतको टाइटानिक बेलफास्ट तथा अमेरिकाको टेनेसी राज्यको पिजन फोर्जमा अवस्थित विश्वकै ठूलो टाइटेनिक संग्रहालयमा पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।

एजेन्सी

टाइटानिक लाइफ ज्याकेट
सानिमा बैंकको नाफा ४२ प्रतिशत बढ्यो, वितरणयोग्य नाफा घट्यो

एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, पाउनेको संख्या २.८ प्रतिशत

अनुसन्धानको खुलासा : २ घण्टा मोबाइल बन्द गर्दा मस्तिष्कमा आउँछ यस्तो परिवर्तन

स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटको विधि बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो कार्यदल

तोलामा २ हजार २ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

सुकुमवासी बस्तीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, रवि लामिछानेलाई छाती थाप्न आउन आग्रह

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

