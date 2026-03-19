सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा सारू, पुनरावेदन समितिमा गुरुङ

गत २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूलाई सैनिक विशेष अदालत र टंकप्रसाद गुरुङलाई पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १७:०९

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

गत २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सारूलाई सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै उनले भने ।

साथै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङलाई पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

‘उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

सैनिक विशेष अदालत
सम्बन्धित खबर

डेढ हजार वर्ष पुरानो सामूहिक चिहानले खोल्दैछ जस्टिनियन प्लेगको रहस्य

डेढ हजार वर्ष पुरानो सामूहिक चिहानले खोल्दैछ जस्टिनियन प्लेगको रहस्य
प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्
कोशीका तीन जिल्लामा प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’ : २५४ जना पक्राउ

कोशीका तीन जिल्लामा प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’ : २५४ जना पक्राउ
सुकुमवासी बस्तीबारे कांग्रेस– वार्ता नै नगरी बल प्रयोग गर्नु अपरिपक्वता

सुकुमवासी बस्तीबारे कांग्रेस– वार्ता नै नगरी बल प्रयोग गर्नु अपरिपक्वता
परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो– सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति

परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो– सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति
सैन्य आधार तालिमबाट ९७ जना सैनिकहरू दीक्षित

सैन्य आधार तालिमबाट ९७ जना सैनिकहरू दीक्षित

सिफारिस

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित