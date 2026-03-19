शाहरुख खानकी म्यानेजरले मुम्बईमा किनिन् ३ वटा अपार्टमेन्ट

माया नगरी मुम्बईबाट हरेक दिन कुनै न कुनै ठूलो समाचार सुन्न पाइन्छ । कहिले कुनै स्टारको फिल्म रिलिजको बारेमा त कहिले उनीहरूको विलासी जीवनशैलीबारे । तर यस पटक चर्चाको केन्द्रमा कुनै स्टार वा सुपरस्टार नभई ती व्यक्ति छिन्, जसले पर्दा पछाडि बसेर बलिउडका ‘बादशाह’ को दुनियाँ सम्हाल्छिन् । उनी हुन्, शाहरुख खानकी नजिकको र विश्वासिलो साथी एवं म्यानेजर पूजा ददलानीको ।
उनले हालै गरेको एउटा डिलका कारण अहिले फ्यानहरू निकै अचम्ममा परेका छन् । खबरअनुसार पूजा ददलानीले मुम्बईको महँगो क्षेत्र बान्द्रामा ३ वटा लक्जरी अपार्टमेन्ट किनेकी छिन् । यी सम्पत्तिहरूको कुल मूल्य करिब ३८.२१ करोड भारतीय रुपैयाँ हुने बताइएको छ । यस मूल्यले पनि धेरै सबैको ध्यान खिचिरहेको हो ।
प्रिमियम लोकेसनमा सम्पत्ति खरिद
शाहरुख खानकी म्यानेजरले खरिद गरेका ३ अपार्टमेन्टहरू कार्टर रोडमा रहेको ‘वरुण’ नामक भवनमा छन् । त्यहाँ अहिले पुन: निर्माणको काम चलिरहेको छ । यो क्षेत्र मुम्बईको सबैभन्दा प्रिमियम क्षेत्रहरूमा गनिन्छ । त्यहाँबाट समुद्रको शानदार दृश्य देख्न सकिन्छ । बान्द्राको यो क्षेत्र पहिलेदेखि नै फिल्मी कलाकार र ठूला व्यवसायीहरूको मनपर्ने ठाउँ रहँदै आएको छ । त्यसैले यहाँ सम्पत्ति किन्नु आफैँमा ठूलो कुरा मानिन्छ ।
रियल इस्टेटमा लगानी
यस डिलमा शाहरुखकी म्यानेजर पूजा ददलानी मात्र होइन, उनको पूरै परिवार संलग्न छ । पूजाले एउटा अपार्टमेन्ट आफ्नो नाममा लिएकी छिन् भने उनका पति हितेश गुरनानी र बुबा मोहन सेओराम ददलानीले एकएक वटा फ्ल्याट किनेका छन् । यसरी यो लगानी पारिवारिक योजनाका साथ गरिएको छ ।
यी अपार्टमेन्टहरूको आन्तरिक बनावटको कुरा गर्दा प्रत्येक अपार्टमेन्टको कार्पेट एरिया लगभग १,५११.१५ स्क्वायर फिट छ । यसका साथै ८१.१६ स्क्वायर फिटको बालकनी पनि छ । तीनवटै फ्ल्याटको कुल एरिया मिलाउँदा ४ हजार ७७६ स्क्वायर फिट हुन्छ ।
करोडौँ कमाउँछिन् पूजा ददलानी
पूजा ददलानी लामो समयदेखि शाहरुख खानको म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेकी छिन् । त्यसले मात्र उनले ठूलो रकम सङ्कलन गरेकी भने होइनन् । उनको व्यावसायिक जीवन निकै मजबुत मानिन्छ ।
उनले शाहरुख खानको कामकाज सम्हाल्नेसँगै आफैं पनि ब्रान्ड डिल र ठूला प्रोजेक्टहरूमा संलग्न छिन् । यही कारण उनलाई उद्योगकै सबैभन्दा महँगो म्यानेजरहरूमा गनिन्छ । खबरहरूका अनुसार उनको वार्षिक आम्दानी करिब ७ देखि ९ करोड भारुको आसपास छ ।
