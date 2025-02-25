लिग २ क्रिकेटमा नेपालले यूएईसँग खेल्दै

- आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपाल, युएई र ओमानबीचको सिरिज १२ वैशाखदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ।
- नेपालले पहिलो खेलमा १२ वैशाख विहान साढे ९ बजे यूएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
- नेपाल २० खेलमा १२ अंकसहित सातौं र यूएई १० अंकसहित आठौं स्थानमा छन् भने ओमान २४ खेलमा २९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपाल, युएई र ओमानबीचको सिरिज शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
नेपालले पहिलो खेलमा शनिबार नै यूएईसँग खेल्दै छ । नेपाल र यूएईबीचको खेल विहान साढे ९ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
लिग–२ मा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको नेपाललाई आगामी खेलहरु जित्नैपर्ने दबाब छ । २० खेल खेलिसकेको नेपाल १२ अंक जोड्दै अंक तालिकाको सातौं स्थानमा छ ।
यूएई पनि नेपालभन्दा एक स्थान तल छ । यूएईको १० अंक छ । यही शृंखलामा खेल्ने अर्को टोली ओमान २४ खेलबाट २९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
ओमान र यूएईविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उच्च मनोबलका साथ घरेलु मैदानमा दोस्रो सिरिज खेल्ने लक्ष्यमा नेपाली टोली हुनेछ ।
