धनुषामा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, एक घाइते

१२ वैशाख, जनकपुरधाम । धनुषामा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–७ निवासी २१ वर्षीय अतुल चौधरी छन् ।
शनिबार दिउँसो धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ स्थित पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा चितवनबाट पूर्व गाईघाटतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश २–०३–००१ ख १०११ नम्बरको बसले र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मधेश प्रदेश ०२–०१० प १२३७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका चौधरीलाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जनाएको छ ।
मोटरसाइकलमा पछाडि सवार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१, की २३ वर्षीया राघनी कुमारी महत्तो गम्भीर घाइते भएकी छन् । उनको जनकपुरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
बस र चालक बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१४, का ३७ वर्षीय युवराज राईलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
