५० हजार घुस लिएको सूचनाका आधारमा प्रहरी हबल्दार पक्राउ

हबल्दार थापाले लागुऔषध मुद्दामा प्रतिवादीसमेतलाई मुद्दा मिलाएर सहजीकरण गरिदिने भन्दै ५० हजार रकम लिएको सूचना प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते २१:०१

१२ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० हजार घुस रकम लिएको सूचनाका आधारमा एकजना प्रहरी हबलदारलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मुद्दा फाँटमा कार्यरत ३९ वर्षीय हबल्दार विष्णु थापा क्षेत्रलाई अख्तियारकाे पाेखरा कार्यालयले पक्राउ गरेको हो ।

हबल्दार थापाले लागुऔषध मुद्दामा प्रतिवादीसमेतलाई मुद्दा मिलाएर सहजीकरण गरिदिने भन्दै ५० हजार रकम लिएको सूचना प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सोही सूचनाका आधारमा पोखरा महानगरपालिका–४ स्थित खाजाघरबाट उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।

घुस लिएको प्रहरी हबल्दार
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

टिपर आतंक रोक्न रातभर जागै बस्छन् कात्तिकेका बासिन्दा

जरुरी जितको खुसी (तस्वीरहरू)

नागार्जुनमा यसरी तयार पारिँदैछ सुकुमवासीका लागि पाँच तले भवन (तस्वीरहरू)

साविक विजेता एनआरटीलाई हराउँदै मछिन्द्रले जित्यो इलाम गोल्डकपको उपाधि

खुला विद्यालयस्तरीय हक्कीमा श्री कालिकालाई दोहोरो उपाधि

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

