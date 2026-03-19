कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक भोलि बस्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ।
- सभापति गगन थापाले संसदीय दलको नेता घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीले बताए।
- कार्यसम्पादन बैठकपछि दिउँसो १ बजे सभापति थापाले सांसदहरूसँग छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए।
१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक भोलि बस्ने भएको छ ।
भोलि बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सभापति गगन थापाले सहमतिका लागि संसदीय दलको नेता प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम रहेको सहमहामन्त्री एवं निर्वाचन समिति संयोजक प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले जानकारी दिए ।
कार्यसम्पादन बैठकपछि दिउँसो १ बजे दलको कार्यालयमा सभापति थापाले सांसदहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।
सभापतिले प्रस्ताव गरेअनुसार संसदीय दलको विधानको धारा ५ अनुसार संसदीय दलको नेता चयन औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने भन्दै शुक्रबार निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो ।
