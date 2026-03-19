पञ्चायतकालीन असमानता र विभेदको कथा समेटिएको ‘दहाड’ विमोचन

२०८३ वैशाख १३ गते १३:२८
कथासङ्ग्रह ‘दहाड’को विमोचन

१३ वैशाख, काठमाडौं । कवि, लेखक र पत्रकार नवीन अभिलाषीको कथासङ्ग्रह ‘दहाड’को विमोचन भएको छ । शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो ।

नेपाली साहित्यका सिद्धहस्त लेखक नारायण ढकाल, समालोचक राजकुमार बानियाँ र समीक्षक एवं निबन्धकार कुमारी लामाले कथासङ्ग्रह विमोचन गरे ।

१२ वटा कथा समावेश सङ्ग्रहमा पञ्चायतकालीन असमानता र विभेद भोगेका आम नागरिकका विषयवस्तु समेटिऐको छ । समाजमा विकृति र विसङ्गति, पञ्चायतकालीन समय, समाज र मानवीय संवेदना, सामाजिक संरचना, अन्याय, दमन र जनजीवनको पीडालाई सङ्ग्रहमा गहिरो रूपले समेटिएको छ ।

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

