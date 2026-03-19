पञ्चायतकालीन असमानता र विभेदको कथा समेटिएको ‘दहाड’ विमोचन

१३ वैशाख, काठमाडौं । कवि, लेखक र पत्रकार नवीन अभिलाषीको कथासङ्ग्रह ‘दहाड’को विमोचन भएको छ । शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो ।
नेपाली साहित्यका सिद्धहस्त लेखक नारायण ढकाल, समालोचक राजकुमार बानियाँ र समीक्षक एवं निबन्धकार कुमारी लामाले कथासङ्ग्रह विमोचन गरे ।
१२ वटा कथा समावेश सङ्ग्रहमा पञ्चायतकालीन असमानता र विभेद भोगेका आम नागरिकका विषयवस्तु समेटिऐको छ । समाजमा विकृति र विसङ्गति, पञ्चायतकालीन समय, समाज र मानवीय संवेदना, सामाजिक संरचना, अन्याय, दमन र जनजीवनको पीडालाई सङ्ग्रहमा गहिरो रूपले समेटिएको छ ।
