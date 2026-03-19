७५० वर्ष पुरानो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको यो ऐतिहासिक पुस्तकालय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १३:४२

  • अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको मर्टन कलेजले ७५०औँ स्थापना दिवस मनाएको छ र यो बेलायतको सबैभन्दा पुरानो पुस्तकालयमध्ये एक हो।
  • सन् १२७६ मा क्यान्टरबरीका आर्चविशपले कलेजका सदस्यहरूलाई पुस्तक दान गर्न अनिवार्य गरेपछि पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको मर्टन कलेजमा एउटा पुरानो काठको सन्दुक छ । मध्यकालमा यो सन्दुक खोल्न तीन जना साँचो वाहकहरूलाई एकैसाथ बोलाउनुपर्थ्यो । तर, त्यस सन्दुकभित्र सुन वा गहना थिएनन् । त्यहाँ चर्मपत्रमा लेखिएका बहुमूल्य पुस्तकहरू सुरक्षित राखिएका थिए ।

यो सन्दुक नै आजको प्रसिद्ध मर्टन कलेज लाइब्रेरीको सुरुवात थियो । यसले हालै आफ्नो ७५०औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । एजटेक साम्राज्यको उदय हुनुभन्दा पनि पुरानो मानिने यो पुस्तकालय बेलायतको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पुस्तकालयमध्ये एक हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् १२७६ मा क्यान्टरबरीका आर्चविशपले एउटा आदेश जारी गर्दै कलेजका सदस्यहरूलाई पुस्तक दान गर्न अनिवार्य गरेका थिए । प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार हुनुभन्दा अघिको समयमा पुस्तकहरू निकै महँगा र दुर्लभ हुन्थे । त्यसैले कलेजले आफ्ना सदस्यहरूबाट नगदको सट्टा पुस्तकको अपेक्षा गर्थ्यो ।

यही आदेशसँगै सुरु भएको यो पुस्तकालय आज ७५० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छ । यसको इतिहास यति लामो छ कि यसले मध्यकालीन ब्ल्याक डेथदेखि आधुनिक कोभिड–१९ सम्मका सबै उतारचढावहरूलाई नजिकबाट नियालेको छ ।

१४औँ शताब्दीका प्रख्यात गणितज्ञदेखि लिएर लर्ड अफ द रिङ्ग्सका लेखक जे.आर.आर. टोल्किनसम्मले यसका शान्त कोठाहरूमा अध्ययन गरेका छन् ।

सुरुवाती दिनहरूमा पुस्तकालयको स्वरूप आजको जस्तो आधुनिक थिएन । त्यहाँ न कुनै पुस्तकालय प्रमुख थिए, न त किताब राख्ने दराज नै । सबै पुस्तकहरू एउटै सन्दुकमा बन्द हुन्थे । कुनैकुनै पुस्तक निकाल्न त पूरा समुदाय नै भेला हुनुपर्थ्यो ।

बिस्तारै पुस्तकालयले आधुनिक स्वरूप लिन थाल्यो । त्यसका लागि विभिन्न कार्य गरिए ।

जस्तो, पुस्तकहरूलाई सुरक्षित राख्न र चोरी हुन नदिन तिनलाई टेबुलमा चेनले बाँधेर राखिन्थ्यो । यसले गर्दा पाठकहरूले जुनसुकै बेला सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा पुस्तक पढ्न पाउँथे ।

१३७० को दशकमा पुस्तकालयका लागि विशेष कोठा निर्माण गरियो, जुन आज पनि विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्छन् । त्यसैगरी तेर्सो तख्तामा र विशिष्ट शैलीमा किताबहरू राख्न थालियो । यसले गर्दा किताबहरू निकाल्न झनै सजिलो हुन गयो ।

बेलायतमा पहिलो पटक किताबहरूलाई तेर्सो तख्तामा ठाडो पारेर राख्ने तरिका मर्टनले नै सुरु गरेको हो । त्यतिबेला किताबका स्पाइन भित्रपट्टि पारेर राखिन्थ्यो । नामहरू बाहिर देखिने पानाको छेउमा लेखिन्थ्यो ताकि चेनले अवरोध नगरोस् ।

साहित्य, संस्कृति र वैश्विक प्रभाव

भिक्टोरियन युगदेखि नै यस पुस्तकालयलाई बेलायतको सबैभन्दा पुरानो पुस्तकालयका रूपमा चिन्न थालियो । रडयार्ड किपलिङ र जोन बुचन जस्ता लेखकहरूले आफ्ना ऐतिहासिक फिक्सनहरूमा यसको चर्चा गरेका छन् । एफ. स्कट फिट्जगेराल्डको चर्चित उपन्यास ‘द ग्रेट ग्याट्सबी’मा मुख्य पात्रले आफ्नो हवेलीमा मर्टन कलेज पुस्तकालयकै प्रतिरूप बनाएको सन्दर्भले यसको सांस्कृतिक गरिमालाई झल्काउँछ ।

अमेरिकी लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन र सन् १८८४ मा बिट्रिक्स पोटरले यस पुस्तकालयको भ्रमण गरी यसको प्राचीनता र त्यहाँ पाइने धुलोको सुगन्धबारे आफ्नो डायरीमा उल्लेख गरेका थिए ।

धेरैले यो पुस्तकालयलाई ‘विश्वकै पुरानो’ भन्न रुचाउँछन् । तर इतिहासकारहरूका अनुसार पुस्तकालयको परिभाषा फरक-फरक हुन सक्छ । मोरक्कोको अल-करावियिन र इजिप्टको सेन्ट क्याथरिन मोनस्ट्रीलाई पनि विश्वका प्राचीन पुस्तकालय मानिन्छ ।

मर्टनकी वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्ष डा. जुलिया वालवर्थ यसलाई युरोपको सबैभन्दा पुरानो र निरन्तर चलिरहेको प्राज्ञिक पुस्तकालय भन्नु बढी सान्दर्भिक ठान्छिन् । चीनको डुनहुवाङ गुफा पुस्तकालय अर्को यस्तै पुरानो उदाहरण हो ।

अबको समय

७५० वर्षको यात्रापछि अब यो पुस्तकालय डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैछ । व्यावस्थापक समितिले दुर्लभ पाण्डुलिपिहरूको डिजिटलाइज गर्दैछ ।

सन् १२७६ मा सुरु भएको पुस्तक दान गर्ने परम्परा आज पनि जारी छ । यससँगै यो पुस्तकालयले ७५० वर्षसम्म एउटा संस्था र मान्छेबीचको सम्बन्धलाई पनि देखाउने बताइएको छ ।

धमाधम हुँदैछ सुकुमवासीको स्क्रिनिङ, सँगसँगै स्वास्थ्य जाँच

धमाधम हुँदैछ सुकुमवासीको स्क्रिनिङ, सँगसँगै स्वास्थ्य जाँच
‘लालीबजार’ बारे स्वस्तिमा : भिन्नै संसारमा ‘मधुबाला’ पात्र भएर बाँच्न पाए

‘लालीबजार’ बारे स्वस्तिमा : भिन्नै संसारमा ‘मधुबाला’ पात्र भएर बाँच्न पाए
पञ्चायतकालीन असमानता र विभेदको कथा समेटिएको ‘दहाड’ विमोचन

पञ्चायतकालीन असमानता र विभेदको कथा समेटिएको ‘दहाड’ विमोचन
वीपी राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई फलफूल वितरण

वीपी राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई फलफूल वितरण
सहरमा मञ्चन भइरहेका नाटक

सहरमा मञ्चन भइरहेका नाटक
विद्यालयको सामान सार्दै सुरक्षाकर्मी

विद्यालयको सामान सार्दै सुरक्षाकर्मी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

