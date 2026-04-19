+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

हामीलाई फरक-फरक खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा किन हुन्छ ? जानौं कारण

२०८३ वैशाख २९ गते १४:१७ २०८३ वैशाख २९ गते १४:१७

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
हामीलाई फरक-फरक खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा किन हुन्छ ? जानौं कारण

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्रेभिङ शरीर र दिमागको जटिल अन्तरक्रियाको परिणाम हो र पोषक तत्वको कमी, हर्मोन परिवर्तन, तनाव, निद्राको कमीसँग जोडिएको हुन्छ।
  • गुलियो, पिरो, नुनिलो, चकलेट, चिसो, फ्राई, कफी लगायतका खानेकुराको क्रेभिङ विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ।

धेरै पटक हामीलाई अचानक कुनै विशेष खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा हुन्छ जस्तै चकलेट, चटपटे, कुरकुरे, गुलियो वा नुनिलो आदि । यसलाई हामी क्रेभिङ भन्छौं । यो केवल मनको कुरा होइन, यो शरीर र दिमागको जटिल अन्तरक्रियाको परिणाम हो ।

क्रेभिङ पोषक तत्वको कमी, हर्मोन परिवर्तन, तनाव, निद्राको कमी, रक्त शर्कराको स्तर वा भावनात्मक अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ । वैज्ञानिक रूपमा यो ब्रेनको रिवार्ड सिस्टम, डोपामिन, घ्रेलिन र लेप्टिन जस्ता हर्मोनसँग सम्बन्धित छ । कहिलेकाहीँ यो शरीरलाई आवश्यक पोषणको संकेत हो भने कहिलेकाहीँ बानी, विज्ञापन वा भावनात्मक आरामका लागि पनि हुन्छ ।

गुलियो खानेकुरा

शरीर थकित हुँदा वा ब्लड सुगर घट्दा गुलियो खाने तीव्र इच्छा जाग्छ । तनाव, उदासी वा निद्राको कमीले पनि गुलियोप्रतिको क्रेभिङ बढाउँछ किनकि शरीरले तुरुन्तै ऊर्जा चाहन्छ । यसबाहेक हर्मोनल परिवर्तन विशेष गरी महिनावारीअघि प्रोजेस्टेरोन बढ्दा र सेरोटोनिनको कमीले पनि गुलियो खान मन लाग्छ ।

पिरो खानेकुरा

बारम्बार पिरो खाने इच्छा भएमा यो एन्डोर्फिन ह्याप्पी हर्मोनको कमी वा मानसिक थकानको संकेत हुन सक्छ । पिरो खाँदा शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा र उत्साह मिल्छ । तनाव कम गर्न वा बोरिङ महसुस गर्दा पनि पिरो खाने तीब्र इच्छा हुन्छ ।

नुनिलो खानेकुरा

नुनिलो खानेकुराको क्रेभिङ प्रायः शरीरमा सोडियम, पोटासियम जस्ता इलेक्ट्रोलाइट्सको कमीले हुन्छ । लामो समयसम्म पानी कम पिउँदा, व्यायामपछि वा कम ब्लड प्रेसर हुँदा पनि नुनिलो खाने मन लाग्छ । डिहाइड्रेसन नै यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो ।

चकलेटको क्रेभिङ

चकलेटको क्रेभिङ प्रायः म्याग्नेसियमको कमी र कम मूडसँग जोडिएको हुन्छ । चकलेटमा फील–गुड कम्पाउन्डहरू हुन्छन् जसले तनाव घटाउँछ। यो विशेष गरी महिलाहरूमा महिनावारीअघि बढी देखिन्छ । मांसपेशी दुखाइ वा निरन्तर थकान भएमा पनि चकलेट खाने इच्छा हुन सक्छ ।

चिसो खानेकुरा

बर्फ वा आइसक्रिम जस्ता चिसो खानेकुरा खाने तीव्र क्रेभिङ प्रायः आइरहनको कमी अर्थात् एनिमियाको संकेत हो । यसलाई पागोफेजिया पनि भनिन्छ । आइरन कमी हुँदा दिमागमा अक्सिजन कम पुग्छ र चिसो खाँदा केही समयका लागि राहत महसुस हुन्छ । गर्मी मौसम वा तनावमा पनि चिसो खाने मन लाग्न सक्छ ।

फ्राई तथा तेलयुक्त खाना

फ्राई, तेलयुक्त वा जंक फुडको क्रेभिङ स्वादका लागि मात्र होइन, यसले तनावको बेला कम्फर्ट फूडको रूपमा काम गर्छ । यदि आहारमा स्वस्थ चिल्लोहरूको कमी छ भने शरीर यस्ता तेलयुक्त खानेकुरातिर आकर्षित हुन्छ ।

कफी वा क्याफिनयुक्त पेय

लगातार कफी वा क्याफिनयुक्त पेय पिउन मन लाग्नु भनेको शरीर थकित भएको र शरीरलाई निद्रा चाहिने संकेत हो । दिमागलाई सतर्क र एकाग्र बनाउन क्याफिन खोज्ने गर्छ तर यसको अत्यधिक सेवनले अनिद्रा र चिन्ता बढाउन सक्छ ।

अन्य प्रकारको क्रेभिङ

यसबाहेक प्रोटिनको कमी हुँदा मासु वा दाल खाने इच्छा हुन्छ भने गर्भावस्थामा हर्मोनल परिवर्तनले असामान्य क्रेभिङ गराउँछ । आन्द्राको स्वास्थ्य र गट–ब्रेन कनेक्सनले पनि खाने इच्छालाई प्रभाव पार्छ ।

यस्ता समस्या हटाउन के गर्ने ?

क्रेभिङ नियन्त्रण गर्न नियमित सन्तुलित आहार खानु, पर्याप्त पानी पिउनु, राम्रो निद्रा लिनु, व्यायाम गर्नु र तनाव व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण छ । यदि क्रेभिङ बारम्बार र अनियन्त्रित भइरहन्छ भने रगत परीक्षण गरेर आयरन, म्याग्नेसियम, भिटामिन डी जस्ता तत्वहरूको स्तर जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ ।

क्रेभिङ सामान्य प्रक्रिया हो तर यसलाई शरीरको संकेतको रूपमा बुझेर स्वस्थ बानीबाट टाढा जानु भने हुँदैन । सन्तुलित जीवनशैली अपनाउँदा धेरैजसो क्रेभिङ आफैं नियन्त्रणमा रहन्छ । स्वास्थ्य समस्या भए डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ ।

खाना खानेकुरा
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

हामीलाई फरक-फरक खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा किन हुन्छ ? जानौं कारण

हामीलाई फरक-फरक खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा किन हुन्छ ? जानौं कारण

विश्व तरंगित हान्ता भाइरसबाट नेपाल कति जोखिममा ?

विश्व तरंगित हान्ता भाइरसबाट नेपाल कति जोखिममा ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ

किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ ?

किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ ?

राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने

राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने

अटिजम र न्युरोडाइभरसिटी भएका बालबालिकालाई थेरापी सेवा सञ्चालन गर्ने

अटिजम र न्युरोडाइभरसिटी भएका बालबालिकालाई थेरापी सेवा सञ्चालन गर्ने

उत्तानो पारेर सुत्केरी गराउनु गलत, तर किन छ अझै त्यही अभ्यास ?

उत्तानो पारेर सुत्केरी गराउनु गलत, तर किन छ अझै त्यही अभ्यास ?

ट्रेन्डिङ

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 
जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे

जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे
पक्राउपछि अस्पताल भर्ना, अदालतको आदेशपछि डिस्चार्ज 

पक्राउपछि अस्पताल भर्ना, अदालतको आदेशपछि डिस्चार्ज 
नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

फिचर

सबै
हामीलाई फरक-फरक खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा किन हुन्छ ? जानौं कारण
आहार तथा पोषण

हामीलाई फरक-फरक खानेकुरा खाने तीव्र इच्छा किन हुन्छ ? जानौं कारण

विश्व तरंगित हान्ता भाइरसबाट नेपाल कति जोखिममा ?
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

विश्व तरंगित हान्ता भाइरसबाट नेपाल कति जोखिममा ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ
किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ ?
यौन तथा प्रजनन रोग

किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ ?

उत्तानो पारेर सुत्केरी गराउनु गलत, तर किन छ अझै त्यही अभ्यास ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

उत्तानो पारेर सुत्केरी गराउनु गलत, तर किन छ अझै त्यही अभ्यास ?

बालपोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्न माग
स्वास्थ्य समाचार

बालपोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्न माग

मौसम बदलिँदा हुने एलर्जीबाट बच्ने ९ उपाय
नाक, कान तथा घाँटीरोग

मौसम बदलिँदा हुने एलर्जीबाट बच्ने ९ उपाय