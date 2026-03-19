अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र : प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर

वित्तीय संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट उपयोग क्षमता क्रमशः ७१.३ प्रतिशत र ७६.४ प्रतिशत रहेको बताएको छ।
  • मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सीमित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
  • संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण भइरहेको र कुल खर्चमा उनीहरूको हिस्सा करिब एक तिहाइ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको समेत खर्च क्षमता कमजोर रहेको बताएको छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सीमित हुँदा विनियोजन स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताएको हो ।

समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसेकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट उपयोग क्षमता क्रमश: ७१.३ प्रतिशत र ७६.४ प्रतिशत छ ।

वित्तीय संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको समेत अर्थले जनाएको छ ।

राजस्व बाँडफाँट मार्फत संघीय सरकारले संकलन गरेको करिब ११ प्रतिशत राजस्व समेत हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । उता, कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान भने १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । तीन तहको सरकारको कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च करिब एक तिहाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र खर्च क्षमता प्रदेश र स्थानीय तह
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो

सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय

एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थले भन्यो– सम्मानजनक आय भएको मुलुक बनाउने आधार छन्

