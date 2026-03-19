चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भन्यो- अतिक्रमित जग्गा १५ दिन भित्र खाली गर्नू

निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती वन क्षेत्र, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियती वन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खोला तथा नदी किनाराको वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना १५ दिन भित्र हटाउन आग्रह गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १९:२१

१५, वैशाख, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्र आसपासको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती वन क्षेत्र, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियती वन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खोला तथा नदी किनाराको वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना १५ दिन भित्र हटाउन आग्रह गरेको हो ।

निकुञ्जले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक जग्गामा स्थायी एवम् अस्थायी प्रकृतिका छाप्रो, घरटहरा, पिकनिक स्पट, मचान लगायतका संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ ।

निकुञ्जले आफ्नो हक नपुग्ने कुनै भूभाग नियन्त्रण गर्न वा रुख काट्न, वन फाँड्न वा वन क्षेत्र आवाद गर्न नपाइने र त्यस्तो कुनै काम गरेमा कसुर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १७ –क) मा व्यवस्था रहेका उल्लेख गर्दै निकुञ्जले अतिक्रमण गरी बनाइएका यस्ता संरचना हटाउन भनेको छ ।

तोकिएको समय सिमाभित्र खाली नगरी अटेर गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को उपदफा ६ बमोजिम बिगो कायम भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र एकपर्ष सम्म कैद र विगो कायम नभएको कसुरमा कसुरको मात्रा हेरी २० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने समेत दुवै हुने व्यवस्था निकुञ्जले सम्भाएको छ ।

निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले संरचना बनाएर उपभोग गर्दै आएका छन् । विगतमा निकुञ्जले पटकपटक हटाउने प्रयास गरे पनि हटाउन सकेको थिएन ।

बजारमा महँगी र बिचौलिया, के गर्दै छ बजार तह निर्धारण समिति ?

हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये ७२% सीमान्तकृत समुदायका, राज्यको मौनता कि संरचनागत अपराध ?

बस्ती हटाएपछि मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्र (ड्रोन भ्यू)   

एआई दुरुपयोगबाट जोगिन टेलर स्विफ्टद्वारा आवाज र छविमा ट्रेडमार्क दर्ता

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाको आपत्ति

कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

