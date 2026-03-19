सुकुमवासीको बसोबास केही व्यवस्थित भएको छ : रञ्जु दर्शना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १७:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा नेतृ र सांसद रञ्जु दर्शनाले होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीको बसोबास केही सहज भएको बताएकी छिन्।
  • उनीहरूले गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाको व्यवस्थापनमा समन्वय गरिरहेको र आवश्यक सेवा दिइरहेको उल्लेख गरेकी छिन्।
  • सुकुमवासीहरूले स्थायी बसोबास नपाउने भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्ने आशा राखेको उनले बताएकी छिन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा नेतृ एवं काठमाडौं–१ की सांसद रञ्जु दर्शनाले होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीको बसोबास केही सहज भएको बताएकी छिन् । कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा राखिएका सुकुमवासीको अनुगमनमा पुगेकी उनले बसोबासमा केही सुधार भएको बताएकी हुन् ।

‘होल्डिङ सेन्टर आफ्नो घर होइन र घर जस्तो हुन पनि सक्दैन । तर हिजोको तुलनामा आज केही सुधार भएको छ । विशेषगरी छुट्टाछुट्टै निलो टेन्टहरूको व्यवस्था भएपछि बसोबास केही व्यवस्थित भएको पाएको छु,’ उनले भनेकी छिन् ।

गर्भवती, सुत्केरी र साना बालबालिकाको व्यवस्थापनमा समन्वय गरिरहेको उनले बताएकी छिन् । ‘उहाँहरूको तत्काल आवश्यकता र अनिवार्य व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको छु,’ उनले भनिन् ।

सुकुमवासीको आशा सरकारसँग रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘आफू जन्मे–हुर्केको बस्ती भत्किएर सबै जना एउटै होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपरेको साझा पीडा स्पष्ट रूपमा देख्न पाएँ । तर त्यो पीडासँगै सरकारले व्यवस्थापन गर्छ, हामीलाई यहाँ स्थायी रूपमा राखिँदैन भन्ने गहिरो आशा पनि उहाँहरूमा देखियो । हिजोभन्दा भोलि उज्यालो हुनेछ भन्ने विश्वासले उहाँहरू अघि बढिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन् ।

संघीय मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । राधास्वामी आश्रमले खाना आफैँ पकाएर खुवाइरहेको छ ।

‘गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पोषणयुक्त आहार र आवश्यक सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रोटेक्सन क्लस्टरमार्फत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय पनि भइरहेको छ,’ उनले भनेकी छिन् ।

भावनात्मक रूपमा पीडा देखाएर सुकुमवासीलाई सधैं सुकुमवासी नै रहन दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘जोखिमयुक्त स्थानमै राखिराख्नु पर्छ भन्ने असंवेदनशील तर्कसँग म सहमत छैन,’ उनले भनेकी छिन् ।

रञ्जु दर्शना
सम्बन्धित खबर

डर र त्रास सिर्जना भएकोमा सुकुमवासीसँग रञ्जु दर्शनाले मागिन् माफी

डर र त्रास सिर्जना भएकोमा सुकुमवासीसँग रञ्जु दर्शनाले मागिन् माफी
रवीन्द्र मिश्रको ‘ह्याट्रिक’ हार

रवीन्द्र मिश्रको ‘ह्याट्रिक’ हार
रञ्जुलाई बधाई दिँदै रवीन्द्रले भने- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढता कायम होस्

रञ्जुलाई बधाई दिँदै रवीन्द्रले भने- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढता कायम होस्
रञ्जु दर्शना : २२ वर्षकै उमेरमा काठमाडौंको मेयर लडिन्, ९ वर्षपछि सांसद भइन्

रञ्जु दर्शना : २२ वर्षकै उमेरमा काठमाडौंको मेयर लडिन्, ९ वर्षपछि सांसद भइन्
१० दिने शिशु बोकेर मतदान गर्न पुगिन् रञ्जु दर्शना

१० दिने शिशु बोकेर मतदान गर्न पुगिन् रञ्जु दर्शना
रञ्जुविना घरदैलो : मतदाताले खोजे उम्मेदवार न एजेन्डा

रञ्जुविना घरदैलो : मतदाताले खोजे उम्मेदवार न एजेन्डा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

