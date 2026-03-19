रोज थापा हत्या प्रकरण : ६ वर्षपछि श्रीमतीसहित ३ अभियुक्त पक्राउ

सरोज थापा भनिने श्रवण कुमार थापा हत्या प्रकरणमा ६ वर्षपछि प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरोज थापा हत्या प्रकरणमा ६ वर्षपछि निशा बस्नेत, पूजा थापा र आरती बस्नेतलाई नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरिएको छ।
  • हत्या ३१ असार २०७६ मा बर्दिबास नगरपालिका–३ स्थित स्मृतिपार्कमा भएको थियो र पहिलोमा दुर्घटना भनिएको थियो।
  • श्रीमती पूजाकै योजनामा तेस्रो व्यक्तिलाई सुपारी दिएर हत्या भएको खुलेको छ र फरार ८ मध्ये ३ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरोज थापा भनिने श्रवण कुमार थापा हत्या प्रकरणमा ६ वर्षपछि प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरुमा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३ घर भएकी ३३ वर्षीया निशा बस्नेत (गौतम), सोही ठाउँ घर भएकी ३८ वर्षीया पूजा थापा र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ घर भएकी ३६ वर्षीया आरती बस्नेत (थापा) छन् । अहिले पक्राउ परेकी पूजा मृतक सरोजकी श्रीमती हुन् ।

उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको समन्वयमा नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरिएको हो । यो घटनाको पछिल्लो समय इलाका प्रहरी कार्यालउ बर्दिबासका डीएसपी विकास बलमे अनुसन्धान गरेका थिए ।

३१ असार २०७६ मा बर्दिबास नगरपालिका–३ स्थित स्मृतिपार्कमा थापाको हत्या भएको थियो । पहिलो भने यो हत्या नभई दुर्घटना भएको भनेर घटना सामसुम भएको थियो । तर श्रीमती पूजाकै योजनामा हत्या भएको हुनसक्ने भन्दै स्थानीयले आशंका गरेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली महोत्तरी गएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यसपछि बल्ल श्रीमतीकै योजनामा तेस्रो व्यक्तिलाई सुपारी दिएर हत्या भएको खुलेको हो । यो हत्या प्रकरणमा यसअघि प्रहरीले सर्लाहीको धनकौलाका २७ वर्षीय प्रमोद सिंह, सोही ठाउँका २७ वर्षकै मुकेश साह, रौतहटका ३३ वर्षीय ज्ञीनारायण महरा र रौतहटकै ४६ वर्षीय नरेश सहनीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

घटनामा १२ जनाको संलग्नता रहेको खुले पनि श्रीमतीसहित व्यक्ति भने फरार थिए । फरार ८ जना मध्य ३ जनालाई अहिले पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

अपराध
दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

