नेफ्स्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा प्रतिबन्ध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले नेफ्स्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक लगाएको छ।
- सहकारी ऐन संशोधन गर्दै संघहरूले आगामी ३ वर्षभित्र बचत तथा ऋण कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- अध्यादेश अनुसार सहकारी संघहरूले उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ।
१७ वैशाख काठमाडौं । सरकारले नेफ्स्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक लगाएको छ । सरकारले अध्यायदेश मार्फत सहकारी ऐनको संशोधन गर्दै संघहरूलाई आगामी ३ वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्,’ अध्यादेश मार्फत थप गरिएको छ ।
तर, यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4