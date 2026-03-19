मजदुरका अधिकार खोस्नेविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष सिंखडा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१९ वैशाख, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले लोकप्रियतावादको नाममा श्रमिकका हक–अधिकार र ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
१३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिंखडाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको रगत र पसिना बगेको स्मरण गरे ।
उनले आज तिनै श्रमिकका झुपडीमाथि डोजर चलाउनु र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु फासीवादी चिन्तन भएको आरोप लगाए ।
‘जुन वर्गले रगत बगाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो, आज तिनै मजदुरका अधिकारमाथि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले लोकप्रियतावादको मुकुण्डो लगाएर डोजर चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने श्रमिकलाई राज्यले विदेशी मुद्रा छाप्ने मेसिन मात्र ठानेको छ ।
सिंखडाले थपे, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मुख्य रोजगारदाता स्वयं राज्य बन्नुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाको शतप्रतिशत जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय विकसित डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘गिग इकोनोमी’का नाममा श्रमिकहरूलाई आधुनिक दास बनाउन खोजिएको चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले राइडर, अनलाइन भेन्डर र आउटसोर्सिङमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनको दायराभन्दा बाहिर राखेर मालिक विहीन बनाउने खेल भइरहेको बताए ।
अध्यक्ष सिंखडाले श्रम ऐनका मजदुर विरोधी दफाहरू खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । विशेष गरी श्रम ऐनको दफा १४५ (कटौती), दफा १०९ (सरुवा), दफा ३९ (जगेडा) र दफा ५८ (आउटसोर्सिङ) लाई श्रमिक विरोधी भन्दै ती प्रावधानहरू तत्काल हटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण श्रमिकको न्युनतम ज्यालाले जीवन धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गर्दै सिंखडाले वैज्ञानिक ढङ्गले तलब भत्ता वृद्धि गर्न र श्रमिकका छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न राज्यसँग माग गरे ।
सिंखडाले अबको आन्दोलन उद्योग र कलकारखानामा मात्र सीमित नभई सडक, सदन र डिजिटल प्लेटफर्मसम्म विस्तार हुने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4