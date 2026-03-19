भत्किएका सुकुमवासी बस्तीबाट धमाधम फलाम उठाउँदै कवाड व्यवसायी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बल्खुमा बस्ती भत्काएपछि फलामका टुक्रा र रडहरू कवाड व्यवसायीले धमाधम उठाउन थालेका छन्।
  • कवाड व्यवसायी बिनोद जसवालले फलामका डन्डी र रडहरू प्रतिकिलो ४० देखि ४५ रुपैयाँमा किनिरहेको बताउनुभयो।
  • जसवालले भने, 'अब यो फाल्नुभन्दा किनेर लग्दा हामीलाई नि फाइदा हुन्छ' र फलाम बेच्ने योजना रहेको खुलाउनुभयो।

१८ वैशाख, काठमाडौं । बल्खुमा बस्ती भत्काएपछि यहाँका फलामहरू धमाधम कवाड व्यवसायीले उठाउन थालेका छन् ।

भग्नावषेशमा पुरिएका फलामका टुक्रा, रडहरू निकालिरहेका देखिन्छन् । कवाड व्यवसायीहरूले यहाँका टहराधनीसग खरिद गरेर उठाएको बताउँछन् ।

फलामहरू संकलन गरिरहेका कवाड व्यवसायी बिनोद जसवालका अनुसार उनीहरूले प्रतिकिलो ४० देखि ४५ रुपैयाँमा फलामक डन्डी र रडहरू किनिरहेका हुन् ।

‘मिल्यो भने ४० रुपैयाँ । मिलेन भने ४५ रुपैयाँसम्म दिएका छौँ । अब यो फाल्नुभन्दा किनेर लग्दा हामीलाई नि फाइदा हुन्छ,’ जसवालले भने, ‘अब यो लगेर साहुहरूलाई बेच्छौं ।’

सम्बन्धित खबर

दीपेन्द्रको शतकमा नेपालले यूएईलाई दियो २९० रनको लक्ष्य

दीपेन्द्रको शतकमा नेपालले यूएईलाई दियो २९० रनको लक्ष्य
इरानले भन्यो- अमेरिकासँगको वार्तामा पाकिस्तान नै आधिकारिक मध्यस्थकर्ता

इरानले भन्यो- अमेरिकासँगको वार्तामा पाकिस्तान नै आधिकारिक मध्यस्थकर्ता
सुकुमवासी बस्ती छेउका घरधनीले टाँसे लालपुर्जा (तस्वीरहरू)

सुकुमवासी बस्ती छेउका घरधनीले टाँसे लालपुर्जा (तस्वीरहरू)
दुःखको दर्शन र सार्थकताको खोजी : बुद्ध जयन्तीको आलोक

दुःखको दर्शन र सार्थकताको खोजी : बुद्ध जयन्तीको आलोक
इरान, इराक र लेबनान यात्रामा यूएईले लगायो प्रतिबन्ध

इरान, इराक र लेबनान यात्रामा यूएईले लगायो प्रतिबन्ध
माइकल ज्याक्सनलाई समर्पित गर्दै आश्माले ल्याइन् ‘कभर डान्स’

माइकल ज्याक्सनलाई समर्पित गर्दै आश्माले ल्याइन् ‘कभर डान्स’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
