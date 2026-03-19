ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बन्दीपुरमा ‘भिलेज टुरिज्म मार्ट २०८३’ सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १७:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि चार दिने 'भिलेज टुरिजम मार्ट २०८३' सुरु भएको छ, जसको उद्घाटन गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले गरेकी छन्।
  • कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका १९ होमस्टे सहभागी थिए र स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
  • बन्दीपुर गाउँपालिकाले आगामी वर्ष गोरखामा 'गाउँ पर्यटन मार्ट' आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै फ्ल्याग हस्तान्तरण गरेको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । पहाडकी रानी भनेर परिचित बन्दीपुरमा ‘भिलेज टुरिज्म मार्ट २०८३’ शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।

ग्रामीण पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने र स्थानीय समुदायसँग जोडिएको दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित आयोजित चार दिने कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले गरेकी छन् ।

औपचारिक उद्घान अघि बन्दीपुर बजार क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका १९ वटा होमस्टेहरूको सहभागितामा र्‍याली आयोजना गरिएको थियो । स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटनको पहिचान झल्काउने झाँकीसहितको र्‍यालीपछि औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । कार्यक्रममा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन व्यवसायी, विभिन्न सरोकारवाला निकाय, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिमालले बन्दीपुरमा आयोजित पर्यटन मार्टले स्थानीय कला, संस्कृति प्रवर्द्धन गर्नुका साथै रोजगारी र आयआर्जन बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकासको विकेन्द्रीकरण भएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । गाउँ बलियो बने मात्र समग्र समृद्धिको आधार तयार हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘गाउँ बलियो बनाउने प्रमुख आधार नै पर्यटन हो । स्थानीय समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ ।’ उनले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पर्यटन महत्त्वपूर्ण साधन भएको बताइन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले पछिल्लो समय समुदायसँग जोडिने पर्यटन प्रवृत्ति विश्वभर बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट लाभ लिन नेपालले तयारी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘नयाँ अनुभूति गर्ने र समुदायसँगै इन्गेज हुने ट्रेन्ड बढिरहेको छ । यसका लागि हामीले पर्यटन चेतना विस्तार गर्ने, खोज गर्ने र पर्यटन अभ्यासका कामलाई तीव्रता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा परम्परागत सिप, ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य नरेन्द्रदेव भट्टले पर्यटन बोर्डले सधै ग्रामीण पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गरे । ‘ग्रामीण पर्यटन नै नेपालको वास्तविक पहिचान हो, यसलाई अझ सशक्त बनाउन यस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्,’ उनले भने ।

बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले गाउँका कला, संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मार्ट आयोजना गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘बन्दीपुरको थुम्का पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘होमस्टेसम्म पर्यटक पुर्‍याउन र ग्रामीण पर्यटन सर्किट जोड्न ‘गाउँ सफारी’ले पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।’

कार्यक्रममा आगामी वर्ष ‘गाउँ पर्यटन मार्ट’ गोरखामा आयोजना गरिने घोषणा गर्दै बन्दीपुर गाउँपालिकाले गोरखा नगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा फ्ल्याग हस्तान्तरण गरेको छ । फ्ल्याग ग्रहणपछि गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले आगामी संस्करण सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘ऐतिहासिक गोरखा अहिले केही ओझेलमा परेको छ, गाउँ पर्यटन मार्टले यसलाई पुनः उजागर गर्न सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एक पटक गोरखा आएर घुम्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च, गण्डकी अध्यक्ष शोभा सापकोटाले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरिन् । कार्यक्रमले ग्रामीण पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास आयोजकको छ।

चार दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम वैशाख १६ र १७ गते तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १४ मा रहेको रुम्सी सामुदायिक होमस्टे र रामकोट सामुदायिक होमस्टेलगायतका क्षेत्रमा परिचयात्मक भ्रमण गरिएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक सफारी मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गराइएको थियो । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी वसन्त पौडलको संयोजकत्वको टोलीले पहिलो दिन आगन्तुकहरूको स्वागतसँगै स्थानीय होमस्टेहरूको अवलोकन गराएका थिए ।

त्यसैगरी दोस्रो दिन बन्दीपुरका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण र सांस्कृतिक साँझ आयोजना गरिएको थियो । शुक्रबार औपचारिक उद्घाटनसँगै ‘बीटुबी’ बैठक तथा नेटवर्किङ सत्र सञ्चालन गरिएको छ । जसबाट पर्यटन व्यवसाय विस्तार र सहकार्यका नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्‍ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी कार्यक्रम शनिबार समापन गरिनेछ ।

ग्रामीण पर्यटन
बौद्ध दर्शनमा रहेका सामाजिक कल्याणका पक्ष
१५ दिने तलब : घाउमा मलम होइन, नुन छर्कनु जस्तै
बल्खु सुकुमवासी घटना : घटनास्थलमा मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि लगियो शव
आख्यानकार शरणलाई भोजपुर प्रतिभा सम्मान र तेजेन्द्रलाई प्रतिभा पुरस्कार
सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न सक्दैन : योगेन्द्र कुँवर
