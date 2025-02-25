राजन र सुनमायाले जिते चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रनको उपाधि

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आर्मीका राजन रोकाय र जुम्लाकी सुनमाया बुढाले चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन २०८३ को उपाधि जितेका छन् ।
नेपाल एडभेन्चर रनिङ महासंघ (एनएआरएफ) को आयोजनामा शनिबार भक्तपुरको चाँगुनारायणमा भएको ट्रेल रनको खुला ३६ किमीमा पुरुषतर्फ राजन र महिलातर्फ सुनमाया च्याम्पियन बनेका हुन् ।
राजनले निर्धारित दूरी २ घण्टा ६ मिनेट २३ सेकेण्डमा पूरा गरे । यस्तै ताप्लेजुङका रमेश लिम्बुले २ घण्टा ७ मिनेट ३० मिनेटमा दूरी पूरा गर्दै दोस्रो स्थानमा रहे । नेपाल आर्मीका गोलपाल तामाङ तेस्रो भए । उनले २ घण्टा ७ मिनेट ४२ सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरे ।
यस्तै नेपाल आर्मीका गजेन्द्र राई चौथो, प्रवल क्षेत्री पाँचौ, राजेन्द्र तामाङ छैटौं, तिलक बहादुर सुनार सातौं, विरेन्द्र पाण्डे आठौं, विशाल नवौं र रिखुलाल सिन्जाली मगर दशौं भए ।
यसैगरी खुला महिलातर्फ विजेता सुनमाया बुढाले निर्धारित दूरी २ घण्टा २७ मिनेट १४ सेकेण्डा पूरा गरिन् । सुनसरी रोकाया दोस्रो र निर्मला राई तेस्रो भए । सुनसरीले २ घण्टा ४४ मिनेट ५३ सेकेण्ड तथा निर्मलाले २ घण्टा ४६ मिनेट २९ सेकेण्डमा दूरी पूरा गरे ।
महिलातर्फ एलिस विसकेफ चौथो, आङ फुर्बा शेर्पा पाँचौ, काब्या रावल छैटौं, सपना गुरुङ सातौं, शासा श्रेष्ठ आठौं, मुना लिम्बु नवौँ र शारदा राई दशौँ भए ।
जुनियर यू-२०को ७ किमी दूरीको पुरुषतर्फ उत्तम तामाङ २१ मिनेट ०९ सेकेण्डमा समय निकाल्दै पहिलो भए । सुसन लामिछाने दोस्रो र खकेन्द्र शर्मा तेस्रो भए । सुसनले २१ मसनेट १५ सेकेण्ड तथा खकेन्द्रले २१ मिनेट १९ सेकेण्डमा दूरी पूरा गरे ।
७ किमी महिलातर्फ शर्मिला गैरे पहिलो भइन् । शर्मिलाले २७ मिनेट १९ सेकेण्डमा दूरी पूरा गरिन् । गीता नेपाली दोस्रो र मनिषा तामाङ तेस्रो भए । गीताले २७ मिनेट ४८ सेकेण्ड र मनिषाले २८ मिनेट २८ सेकेण्डमा पूरा गरिन् । गीताको नतिजा प्राविधिक कारणले स्थगित गरिएको संघले जनाएको छ ।
खुल्ला ३६ किमि महिला तथा पुरुषतर्फ विजेताले १ लाख रुपैयाँ, दोस्रोले ७५ हजार र तेस्रोले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे । यस्तै चौथोले २५ हजार, पाँचौंले १० हजार र छैटौं देखि दशौं स्थानसम्मका खेलाडीले जनही ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
यू–२० तर्फ ७ किमि दौडमा पहिलो हुनेले ३० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे भने चौथोले ५ हजार, पाँचौंले ३ हजार तथा छैटौं देखि दशौं स्थानसम्मका खेलाडीले जनही १ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । पुरस्कार रकममा प्रचलित कानुनअनुसार १५ प्रतिशत कर कट्टी गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
३६ किमि दौड चाँगुनारायण मन्दिरबाट सुरु भई त्रिशुल डाँडा, तेलकोट, श्री पञ्च महालक्ष्मी मन्दिर, कार्तिके भ्यु प्वाइन्ट, नगरकोट भ्यु टावर, मुहान पोखरी, पानी मुहान र पाइपलाइन रोड हुँदै चाँगुनारायण नगरपालिकामा पुगेर समापन भएको थियो भने ७ किमि दौड भने चाँगुनारायण मन्दिरबाट सुरु भई त्रिशुल डाँडा हुँदै चाँगुनारायण नगरपालिकामा पुगेर टुंगिएको थियो ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर जीवन खत्रीले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए ।
यस्तै समापन समारोहमा बागमती प्रदेशका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री सुरेश श्रेष्ठ प्रमुख अथिति, सचिव दिपेन्द्र सुवेदी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कार्यकारी समितिका सदस्य भानु चन्द, राखेप बोर्ड सदस्य जगत धामी र सन्त कुमार महतो, फुल कन्ट्याक्ट कराते महासंघको अध्यक्ष सूर्य बुढाथोकी, प्रतियोगिताको प्रायोजक केएफसीका प्रतिनिधि सन्दीप कार्की र १४ पिक आउटडोर प्रतिनिधि विक्रम कार्की, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष राजु थापा र चाँगुनारायण नगरपालिका खेलकुदमा रघु केसी लगायतको उपस्थित थिए ।
