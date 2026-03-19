लुटतन्त्रका रिपोर्टहरू हेर्दा म सिरिङ्ग हुन्छु : अर्थमन्त्री वाग्ले

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १३:४९

  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले राजनीतिक र संस्थागत कब्जा, नीतिगत सेटिङ तोड्न क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
  • उनले विगतको दोहन र लुटतन्त्रको प्रतिवेदन पढ्दा स्तब्ध हुने र त्यो अब रोकिनुपर्ने बताएका छन्।
  • वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र लगानी वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नयाँ सुरुवातको संकेत दिएको बताए।

२० वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागत कब्जादेखि नीतिगत सेटिङ तोड्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

विगतमा भएको दोहन र लुटतन्त्रको प्रतिवेदन अहिले आफूले पढिरहेको बताउँदै ती प्रतिवेदन हेर्दा आङ सिरिङ्ग हुने गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार ‘एलिट’ हरूको राजनीतिक र संस्थागत कब्जा, नीतिगत सेटिङ, र व्यवसायी तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूबीचको अपवित्र सम्बन्ध अन्त्य गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको छ ।

‘अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मैले यो देशमा भएको दोहन र लुटतन्त्रको रिपोर्टहरू पढ्दा कहिलेकाहीँ म सिरिङ्ग हुन्छु । मलाइ तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहोला, सँगै सामाजिक उठबस होला, तर नेपालका जनता विरुद्ध गरिएको त्यो स्तरको अपराध र लुट देख्दा म स्तब्ध हुन्छु । यो अब रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले नयाँ सुरुवातको संकेत दिन खोजिरहेको बताए ।

वाग्लेले विगतमा गल्तीहरू भएका भए ती गल्तीहरूलाई प्रश्रय नदिन निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरे । उनले अपराधीहरूको बचाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिए ।

‘यो ‘एलिट’ हरूको राजनीतिक र संस्थागत कब्जा, नीतिगत सेटिङ, र व्यवसायी तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूबीचको यो अपवित्र सम्बन्ध अब अन्त्य हुनुपर्छ । हामी एउटा नयाँ र स्वच्छ सुरुवातको संकेत दिन चाहन्छौं,’ उनले भने ।

यो वर्ष खिल निकाल्ने वर्षलाई स्मरण गर्दै वाग्लले यो प्रक्रिया केहीका लागि पीडादायी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा ऐन कानूनले गर्दा धेरै दुख पाएको व्यवसायीले बताएको सुनाउँदै उनले त्यस्ता ऐन कानूनहरु सुधारको बाटोमा सरकार अघि बढेको बताए ।

‘हामीले इमानदार उद्यमीहरूका लागि वातावरण बनाउने संकल्प गरेका छौँ— जसले स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, कर तिर्छन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन् र सरकारी ढुकुटी भर्छन् ताकि हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण पहुँच र गरिबी निवारणमा लगानी गर्न सकौँ। आगामी दिनमा खेलको नियम यही हुनुपर्छ ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो ।

वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र लगानीको वातावरणमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

सम्बन्धित खबर

‘लुटतन्त्र’ सच्याउने मोडमा छौं, इमानदार व्यवसायी डराउन पर्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

संविधानको फ्रेम बाहिर गएर केही गर्दैनौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

संसदीय समितिमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउन माग

अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको भर्चुअल सम्बोधन

अर्थनीतिमा डा.स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि पुस्तक सार्वजनिक

३ पूर्वसभामुखको नाम लिएर स्वर्णिमले भने- डिपी अर्यालले संसद‍्‍मा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछन्

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

