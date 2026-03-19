संविधानको फ्रेम बाहिर गएर केही गर्दैनौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १८:४८

३ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक सुधारहरू पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै गरिने स्पष्ट पारे ।

केही वृत्तमा सरकार प्रचण्ड बहुमतका आधारमा संविधान नै परिवर्तन गर्ने वा हटाउने आशंका व्यक्त भइरहेको भन्दै उक्त धारणा सही नभएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चित्त नबुझेका विषयहरू संविधानभित्रै रहेका प्रावधानअनुसार संशोधन गरिने नीति रहेको उल्लेख गरे ।

‘संविधानप्रति अहिलेको सरकार पूर्ण बफदारी छ । संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गछौँ । चित्त नबुझेका कुराहरू संविधानमै लेखेका धाराहरूमा टेकेर सुधार गर्ने रास्वपाको घोषित नीति छ । यति मैले भन्न आवश्यक ठाने । किनकी बाहिर संविधान नै फाल्छन् की प्रचण्ड बहुमत छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरिदिएको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । दुवै खुड्किलामै टेकेर हामी अघि जाने हो । अहिलेको संघीय ढाँचा प्रदेशिक संरचना स्थानीय सरकारहरू संख्या आकार, उनीहरूको ल्याकत । यी सबैको बारेमा पनि हामी संविधार फ्रेम बाहिर गएर केही गदैनौं ।’

नेपालको संविधान धारा २७४ ले संविधान संशोधनको स्पष्ट विधि तय गरेको र नेपालको संविधान धारा २७५ ले जनमतसंग्रहसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरेको बताए ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले
सम्बन्धित खबर

संसदीय समितिमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउन माग

संसदीय समितिमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउन माग
अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको भर्चुअल सम्बोधन

अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको भर्चुअल सम्बोधन
अर्थनीतिमा डा.स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि पुस्तक सार्वजनिक

अर्थनीतिमा डा.स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि पुस्तक सार्वजनिक
३ पूर्वसभामुखको नाम लिएर स्वर्णिमले भने- डिपी अर्यालले संसद‍्‍मा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछन्

३ पूर्वसभामुखको नाम लिएर स्वर्णिमले भने- डिपी अर्यालले संसद‍्‍मा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछन्
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– फरक बजेट ल्याउँछौं, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– फरक बजेट ल्याउँछौं, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं
अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
