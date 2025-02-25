बागमतीलाई राष्ट्रिय बेसबल फाइभ च्याम्पियनसिपको उपाधि

२० वैशाख, काठमाडौं । दोस्रो राष्ट्रिय बेसबल फाइभ च्याम्पियनसिपका उपाधि बागमती प्रदेशले जितेको छ । डल्लुस्थित भूकम्प स्मृति बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा आइतबार भएको फाइनलमा बागमतीले सुदूरपश्चिमलाई १४–८ ले हरायो ।
साविक विजेता समेत रहेको बागमतीले लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्दै उपाधि रक्षा गरेको हो । त्यसअघि सेमिफाइनलमा बागमतीले कोशी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिमले लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गर्दै फाइनल पुगेका थिए । यस्तै प्रतियोगितामा लुम्बिनी तेस्रो भयो ।
प्रतियोगितामा सात प्रदेश र विश्वविद्यालय समेत गरी ८ टोलीको सहभागिता रहेको आयोजक कमिटीका संयोजक तथा नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल सघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको उपाधि विजेता बागमतीले ३० हजार, उपविजेता सुदूरपश्चिमले २० तथा तेस्रो भएको लुम्बिनीलले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे । यस्तै चौथो भएको कोशी प्रदेशले सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायो । सो पुरस्कार संघकी सदस्य सुनिता थापाले व्यक्तिगत रूपमा प्रायोजन गरेकी हुन् ।
च्याम्पियन बागमतीका दीपेश माझी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
