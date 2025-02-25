फुलहमलाई हराउँदै शीर्षस्थानको आर्सनलले बढायो अग्रता

२० वैशाख, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा शीर्षस्थानको आर्सनलले फुलहमलाई ३–० ले पराजित गर्दै शीर्षस्थानमा आफ्नो अग्रता थप बलियो बनाएको छ ।
शनिबार राति एमिरेट्स रंगशालामा भएको खेलमा आर्सनलले पहिलो हाफमै तीन गोल गर्दै सहज जित निकालेको हो । भिक्टोर ग्योकेरेसले दुई तथा बुकायो साकाले एक गोल गरे ।
खेलको नवौं मिनेटमा साकाको पासमा ग्योकेरेसले गोल गर्दै आर्सनललाई अग्रता दिलाए । ४०औं मिनेटमा ग्योकेरेसकै पासमा साकाले उत्कृष्ट गोल थपे । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा ग्योकेरेसले दोस्रो व्यक्तिगत गोल गर्दै टोलीको जित पक्का गरे ।
यो जितसँगै आर्सनलले तालिकाको शीर्षस्थानमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग ६ अंकको अग्रता बनाएको छ ।
आर्सनलको ३५ खेलबाट ७६ अंक भएको छ । दुई खेल कम खेलेको सिटीको ७० अंक छ ।
सिटीले आज राति एभर्टनसँग अवे खेल खेल्दै छ ।
गएराति नै भएका अन्य खेलमा ब्रेन्टफोर्डले पनि वेस्ट ह्यामलाई ३-० ले पराजित गर्यो भने न्युकासलले ब्राइटनलाई ३-१ ले हरायो । यस्तै वुलभ्स र सन्डरल्यान्डले १-१ को बराबरी खेले ।
