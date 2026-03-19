+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाफा करिब २७ करोड, प्रतिसेयर नेटवर्थ ५ सय नजिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते ११:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
  • कम्पनीको तेस्रो त्रैमाससम्म कुल आम्दानी ७ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
  • रिलायन्सले नेपालमा धागो उत्पादन गरी भारत र टर्कीमा वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबर निर्यात गर्दै आएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । गत फागुनमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले यस अवधिमा २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।

नेप्सेमा सूचीकरण हुनुभन्दा पहिले दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको खुद नाफा १३ करोड ७४ लाख ३५ हजार ४१४ रुपैयाँ थियो । उक्त अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ५३ करोड ४९ लाख ८७ हजार ९२८ रुपैयाँ रहेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कुल आम्दानी ७ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सञ्चालन नाफा ३२ करोड ९८ लाख ४८ हजार ३४५ रुपैयाँ र कुल आम्दानी ४ अर्ब ७९ करोड २ लाख ९१ हजार १६३ रुपैयाँ रहेको थियो ।

प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि बढेको छ । तेस्रो त्रैमासमा प्रतिसेयर आम्दानी २०.४२ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९७.३७ रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो त्रैमासमा प्रतिसेयर आम्दानी १६.०८ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९०.५४ रुपैयाँ थियो ।

सूचीकरण हुँदा नेप्सेले अधिकतम ३ सय रुपैयाँ ओपनिङ रेन्ज तोकेको रिलायन्सको सेयर मूल्य कारोबारका क्रममा अधिकतम ५ हजार ४९ रुपैयाँ पुगेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

३४ कारोबार दिनमा ८ लाख १५ हजार ४४७ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । रिलायन्सको सेयर कारोबारमा देखिएको सकारात्मक सूचकले कम्पनीमा आवद्ध करिब २२ हजार लगानीकर्ता उत्साही छन् ।

बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । न्यूनतम ५० कित्ताका दरले लगानीकर्ताले रिलायन्सको आईपीओमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ हालेका थिए । सेयरको मूल्य अधिकतम ५ हजार ४९ रुपैयाँ पुग्दा एक जना लगानीकर्ताले लगानी कटाएर २ लाख ११ हजार ४१० रुपैयाँसम्म कमाउन सफल भएका छन् ।

रिलायन्सले नेपालमा धागो उत्पादन गरी निर्यात समेत गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको सेयर पूँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा २१ हजार ८०७ जना सेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीमा ४ हजारभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । मजदुरमैत्री पहिचान बनाएको रिलायन्समा करिब १ हजार ३ सय महिला छन् ।

तीन दसकअघि स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सुनसरीको दुहबी र खनारमा रहेका उद्योगमार्फत कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरु नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मजदुरलाई बाँड्यो ६ करोड रुपैयाँ बोनस

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मजदुरलाई बाँड्यो ६ करोड रुपैयाँ बोनस
रिलायन्सको दोस्रो त्रैमासको आम्दानी ४ अर्ब ७९ करोड

रिलायन्सको दोस्रो त्रैमासको आम्दानी ४ अर्ब ७९ करोड
नेप्से सीईओको अनिर्णयले रिलायन्सका साढे १८ हजार सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक

नेप्से सीईओको अनिर्णयले रिलायन्सका साढे १८ हजार सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक
रिलायन्सविरुद्ध झुटो प्रचार बन्द गर्न अदालतको आदेश

रिलायन्सविरुद्ध झुटो प्रचार बन्द गर्न अदालतको आदेश
रिलायन्सको आईपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन

रिलायन्सको आईपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित