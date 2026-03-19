टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते ११:५२

  • टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणका लागि बुधबारदेखि खुलाएको छ।
  • कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत सेयरमा २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ।
  • आईपीओमा वैशाख २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र न्यूनतम १० र अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि बुधबारदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलाएको छ ।

कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत अर्थात् ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्दैछ ।

जसमध्ये आयोजना प्रभावित, वैदेशिक रोजगारमा रहेका, म्युचुअल फन्ड, कर्मचारी लगायतलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको जम्मा २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि अहिले खुला गरिएको हो ।

आईपीओमा वैशाख २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरो सेयर वा आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल तथा प्रत्याभूतिकर्तामा नेपाल लाइफ क्यापिटल रहेको छ। न्यूनतम १० र अधिकतम ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।

कम्पनीले ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवा खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको छ । जसको प्रतिमेगावाट लागत २३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ९.१७ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १८.३७ वर्ष रहेको छ।

कम्पनीले केयर रेटिङ नेपालबाट बीबी रेटिङ पाएको छ ।

इन्द्रचोकमा पेस्ताल ताक्दै गहना पसलमा लुटपाट गर्ने पक्राउ

विराज भट्टले च्यासलबाट थाले '१२ गाउँ २' छायांकन

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाफा करिब २७ करोड, प्रतिसेयर नेटवर्थ ५ सय नजिक

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरुसँग छलफल गर्दै

बोर्ड अध्यक्ष बन्न लागेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै खगेन्द्र : कला छाडेर अन्त जादिँन

१५ दिने तलबको असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

'आजदेखि स्कुल लागेको हो र !'

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

