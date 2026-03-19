खाद्य विभागलाई मन्त्रीको निर्देशन : सेवाग्राही नझुलाउनू, घुस र बार्गेनिङ नगर्नू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई जनस्वास्थ्यसँग जोड्दै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन निर्देशन दिइन्।
  • मन्त्री चौधरीले विभागलाई नियमित बजार अनुगमन, खाद्य व्यवसाय निगरानी र आयात प्रक्रियालाई छरितो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइन्।
  • उनीहरूले प्रयोगशाला सेवा विस्तार, विषादी परीक्षण, एन्टिअक्सिडेन्ट परीक्षण सुरु गर्न र आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइन्।

२५ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भूमिकालाई जनस्वास्थ्यसँग जोड्दै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन निर्देशन दिएकी छन् ।

शुक्रबार विभागको अनुगमनका क्रममा उनले देशका प्रत्येक नागरिकले उपभोग गर्ने खाद्य तथा दाना पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै मानव स्वास्थ्य संरक्षणमा विभागको भूमिका निर्णायक रहने बताइन् ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले खाद्य वस्तुको विविधीकरण, खाद्य योगशील तथा प्रशोधन सहयोगीको प्रयोग, सीमित मापदण्ड र प्रयोगशाला सेवाको दायरा तथा स्रोत साधनको कमीका कारण नियमन कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइन् ।

गुनासो रहित, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिँदै उनले कुनै पनि अवस्थामा सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा नाकामा बार्गेनिङ गर्ने गतिविधि नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिइन् ।

हाल केही कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर र निलम्बन भएको प्रसंग निकाल्दै उनले यस्ता घटनाले संस्थाको छवि कमजोर बनाउने बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले विभागलाई नियमित बजार तथा उत्पादन स्थल अनुगमन, होटलदेखि सडक किनारासम्मका सबै खाद्य व्यवसायको निगरानी, खाद्य अनुमति तथा आयात प्रक्रियालाई छरितो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइन् ।

यसका साथै प्रयोगशाला सेवाको दायरा विस्तार र एक्रेडिटेसन बनाउन, विषादी, हेभी मेटल, माइकोटक्सिन तथा पानीको गुणस्तर परीक्षण विस्तार गर्न समेत उनको निर्देशन छ ।

भेटेरिनरी ड्रग रेसिड्यु र एन्टिअक्सिडेन्ट परीक्षण तुरुन्त सुरु गर्न, आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमन, घरदैलोमै पुगेर उद्योगीलाई परामर्श सेवा, ट्रान्स फ्याट नियन्त्रण र लेबलिङ, प्याकेजिङ र म्याद सम्बन्धी अध्ययन तथा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूलाई उनले निर्देशन दिइन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गिता चौधरी
रोप्नुअघि नै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने

कस्तो हुनुपर्छ गुन्द्रुक ? सरकारले पहिलो पटक तोक्यो गुणस्तर र नियम

गुणस्तरहीन सोया बरी बिक्रीमा लगाम, मन्त्रालयले जारी गर्‍यो नयाँ गुणस्तर मापदण्ड

कृषि तथ्यांक प्रणाली वैज्ञानिक बनाउन नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन

कृषि मन्त्रालयले माग्यो स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूको विवरण

व्यावसायिक कृषि प्रोत्साहन गर्न नयाँ कार्यविधि, १४ विधामा ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक’ पुरस्कार

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

