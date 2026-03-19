+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन बोर्डलाई ‘पाटा दीर्घकालीन सदस्यता सम्मान’

यती ट्राभल्सलाई ६० वर्षे साझेदारीका लागि तथा पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेलाई पाटा लाइफ मेम्बरका रूपमा सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसनले ६० वर्षे दीर्घकालीन सदस्यता सम्मान प्रदान गरेको छ।
  • यो सम्मान गणतन्त्र कोरियाको ग्योङ्जु तथा पोहाँगमा आयोजित पाटा वार्षिक सम्मेलन २०२६ मा प्रदान गरिएको हो।
  • नेपालको निजी पर्यटन क्षेत्रलाई पनि यती ट्राभल्स र सुमन पाण्डेलाई पाटा लाइफ मेम्बर सम्मान दिइएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) सँगको ६० वर्षे आबद्धता तथा योगदानको कदरस्वरूप नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रतिष्ठित ‘पाटा दीर्घकालीन सदस्यता सम्मान’ प्रदान गरिएको छ ।

उक्त सम्मान गणतन्त्र कोरियाको ग्योङ्जु तथा पोहाँगमा आयोजित पाटा वार्षिक सम्मेलन २०२६ का अवसरमा प्रदान गरिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट बोर्डका निमित्त निर्देशक रोहिणीप्रसाद खनालले उक्त सम्मान ग्रहण गरे ।

यस सम्मानले पर्यटन बोर्डको पाटासँगको दीर्घकालीन सहकार्य, क्षेत्रीय पर्यटन सहकार्य सुदृढीकरण, दिगो पर्यटन विकास तथा विश्व पर्यटन प्रवर्द्धनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

यस अवसरमा नेपालको निजी पर्यटन क्षेत्रसमेत सम्मानित भएको छ । यती ट्राभल्सलाई ६० वर्षे साझेदारीका लागि तथा पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेलाई पाटा लाइफ मेम्बरका रूपमा सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

उक्त सम्मानले क्षेत्रीय पर्यटन उद्योगमा नेपालको सक्रिय सहभागिता तथा नेतृत्वलाई थप उजागर गरेको समेत बोर्डको भनाइ छ । पाटा वार्षिक सम्मेलन २०२६ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका पर्यटन नेतृत्वकर्ता, नीतिनिर्माता, विज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ, जहाँ दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन भविष्यबारे छलफल जारी छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड पाटा पाटा दीर्घकालीन सदस्यता सम्मान प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्यटन बोर्ड निमित्त सीईओमा ऐर

पर्यटन बोर्ड निमित्त सीईओमा ऐर
दिल्लीमा नेपाललाई उत्कृष्ट ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ का रूपमा प्रवर्द्धन

दिल्लीमा नेपाललाई उत्कृष्ट ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ का रूपमा प्रवर्द्धन
‘वेलनेस दिवस’ मा भिडियो प्रतियोगिता आह्वान, हरेक प्रदेशका विजेतालाई ७५ हजार

‘वेलनेस दिवस’ मा भिडियो प्रतियोगिता आह्वान, हरेक प्रदेशका विजेतालाई ७५ हजार
‘क्रस बोर्डर टुरिज्म कन्क्लेभ’ : गुणस्तरीय सेवामा जोड

‘क्रस बोर्डर टुरिज्म कन्क्लेभ’ : गुणस्तरीय सेवामा जोड
पर्यटनमा मध्यपूर्व संकट असर कम गर्नेबारे बोर्डले थाल्यो छलफल

पर्यटनमा मध्यपूर्व संकट असर कम गर्नेबारे बोर्डले थाल्यो छलफल
मार्चमा भित्रिए १ लाख २० हजारभन्दा बढी पर्यटक

मार्चमा भित्रिए १ लाख २० हजारभन्दा बढी पर्यटक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित