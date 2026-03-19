ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बितेका २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १६८७ सवारी चालकलाई नियम उल्लङ्घनको कारण कारबाही गरिएको छ।
- कारबाहीबाट राज्यकोषमा २० लाख ३१ हजार ५०६ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ।
- मादक पदार्थ सेवन, राइड सेयरिङ, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घन, तीव्र गति र अन्य नियम उल्लङ्घनमा विभिन्न संख्यामा सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको हो।
३० वैशाख, काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ६८७ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।
यसबाट राज्यकोषमा २० लाख ३१ हजार ५०६ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ८५, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६३, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४२ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११७ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ६६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८६, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९८, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १२१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ८०४ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
