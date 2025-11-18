भावुक हुँदै वर्षाको दुःखेसो- मेरो फिल्मलाई कसैले सपोर्ट गरेन

News Summary
- अभिनेत्री वर्षा राउतलाई फिल्म 'मालती मंगले' मा उनको अभिनयका लागि प्रशंसा मिलिरहेको छ।
- वर्षाले आफ्नो फिल्म रिलिज हुँदा अरुले सपोर्ट नगरेको भन्दै फेसबुकमा मर्मस्पर्शी भिडियो पोस्ट गरिन्।
- फिल्ममा वर्षाले विजय बरालसँग शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन् र यो फिल्मलाई आफ्नो करिअरको महत्वपूर्ण फिल्म बताइरहेकी छिन्।
काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा राउतलाई फिल्म ‘मालती मंगले’ बाट निकै प्रशंसा मिलिरहेको छ । कतिपयले यो फिल्मलाई उनको करिअरकै उत्कृष्ट फिल्मको संज्ञा समेत दिएका छन् ।
हेरेकाजति प्रशंसकले उनको कामलाई प्रशंसाको पुल बाँधेका छन् । कतिपय अन्तर्वार्तामा वर्षाले यो फिल्मलाई आफ्नो करिअरको महत्वपूर्ण फिल्ममध्येको एकको रुपमा ब्याख्या समेत गरिरहेकी छिन् ।
तर, एउटा कुराले चाहिँ वर्षाको मन कुँडिएको देखिन्छ । आफूले अरुको फिल्मलाई समर्थन गरिरहेको भएपनि आफ्नो फिल्म रिलिज हुँदा अरुले सपोर्ट नगरेको भन्दै वर्षाले सोसल मिडियामा भिडिया हालेकी छिन् ।
फेसबुक स्टोरीमा उनले संक्षिप्त भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो पालामा अरुले सपोर्ट नगरेको भन्दै मन दुःखाएकी हुन् । उनले यसो भनिरहँदा उनका आँखा रसाएका छन् । यो छोटो भिडियो मर्मस्पर्शी देखिन्छ ।
वर्षा भन्छिन्, ‘हरेक फिल्म आउँदा मैले सबैलाई सपोर्ट गरेको जस्तो लाग्थ्यो के मलाई चाहिँ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा गरिराखेको हुन्थेँ । तर, मेरो पालामा कसैले नगर्दिदोँ रहेछ क्या । जे भएपनि, सबैलाई माया छ ।’
गायक समेत रहेका रामकृष्ण ढकालले निर्माण गरेको यो फिल्ममा वर्षाले विजय बरालको अपोजिटमा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।
