भावुक हुँदै वर्षाको दुःखेसो- मेरो फिल्मलाई कसैले सपोर्ट गरेन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:४०

  • अभिनेत्री वर्षा राउतलाई फिल्म 'मालती मंगले' मा उनको अभिनयका लागि प्रशंसा मिलिरहेको छ।
  • वर्षाले आफ्नो फिल्म रिलिज हुँदा अरुले सपोर्ट नगरेको भन्दै फेसबुकमा मर्मस्पर्शी भिडियो पोस्ट गरिन्।
  • फिल्ममा वर्षाले विजय बरालसँग शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन् र यो फिल्मलाई आफ्नो करिअरको महत्वपूर्ण फिल्म बताइरहेकी छिन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा राउतलाई फिल्म ‘मालती मंगले’ बाट निकै प्रशंसा मिलिरहेको छ । कतिपयले यो फिल्मलाई उनको करिअरकै उत्कृष्ट फिल्मको संज्ञा समेत दिएका छन् ।

हेरेकाजति प्रशंसकले उनको कामलाई प्रशंसाको पुल बाँधेका छन् । कतिपय अन्तर्वार्तामा वर्षाले यो फिल्मलाई आफ्नो करिअरको महत्वपूर्ण फिल्ममध्येको एकको रुपमा ब्याख्या समेत गरिरहेकी छिन् ।

तर, एउटा कुराले चाहिँ वर्षाको मन कुँडिएको देखिन्छ । आफूले अरुको फिल्मलाई समर्थन गरिरहेको भएपनि आफ्नो फिल्म रिलिज हुँदा अरुले सपोर्ट नगरेको भन्दै वर्षाले सोसल मिडियामा भिडिया हालेकी छिन् ।

फेसबुक स्टोरीमा उनले संक्षिप्त भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो पालामा अरुले सपोर्ट नगरेको भन्दै मन दुःखाएकी हुन् । उनले यसो भनिरहँदा उनका आँखा रसाएका छन् । यो छोटो भिडियो मर्मस्पर्शी देखिन्छ ।

वर्षा भन्छिन्, ‘हरेक फिल्म आउँदा मैले सबैलाई सपोर्ट गरेको जस्तो लाग्थ्यो के मलाई चाहिँ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा गरिराखेको हुन्थेँ । तर, मेरो पालामा कसैले नगर्दिदोँ रहेछ क्या । जे भएपनि, सबैलाई माया छ ।’

गायक समेत रहेका रामकृष्ण ढकालले निर्माण गरेको यो फिल्ममा वर्षाले विजय बरालको अपोजिटमा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।

वर्षा राउतले साइन गरिन् हिन्दी फिल्म ‘रिमझिम गिरे सावन’

जर्सिङ पौवामा रोमान्टिक विजय र वर्षा : यसरी हुँदैछ ‘मालती मंगले’ छायांकन

वर्षा लेख्छिन् : यो समाजमा बाँच्न मलाई निकै गाह्रो भैसक्यो

‘हर्ष’ लाई लिएर वर्षाले दर्शकबाट राखेका अपेक्षा के हुन् ?

पूर्वका स्कुल-कलेजमा ‘हर्ष’ प्रवर्द्धन गर्दै खगेन्द्र, वर्षा

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

