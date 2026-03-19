‘लालीबजार’ लाई मुद्दा हाल्ने रोशनी वादी प्रहरी नियन्त्रणमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतको इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि वादी अभियन्ता डा. रोशनी वादीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए।
  • फिल्म 'लालीबजार'को मुद्दामा आज न्यायाधीश विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाई भएको छ र आदेश आउन बाँकी छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि वादी अभियन्ता डा. रोशनी वादीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

सर्वोच्चमा आज फिल्म ‘लालीबजार’को मुद्दामा सुनुवाई भएको छ । उक्त फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रोशनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

फिल्म ‘लालीबजार’ को मुद्दामा आजको सुनुवाई न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा भएको छ । आदेश आउन बाँकी छ ।

