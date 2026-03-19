अर्थमन्त्री प्रतिनिधिसभामै रोकिएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभामै रोकिएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभामा रोकिएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ।
  • प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनुपस्थितिमा विपक्षी दलले विरोध गर्दै १५ मिनेका लागि स्थगित भएको छ।
  • सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना सदन नचल्ने अडान राख्दै बैठक स्थगित गरेको बताए ।

३० वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभामै रोकिएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले अनुपस्थित भएपछि ५ मिनेका लागि स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक आधा घण्टा हुँदा समेत सुरु भएको छैन ।

उता प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा भने विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री  बालेन शाह खोजे । उनी उपस्थित नभएपछि विरोध गरे ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना सदन नचल्ने अडानपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा
