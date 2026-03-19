+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन : आपूर्ति र गुणस्तर सुधार्न के छ सरकारी योजना ?

मलको गुणस्तरमा ‘जिरो टलरेन्स’

यदि कुनै मल तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइए त्यसलाई नष्ट गरिने छ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्री गर्न दिइने छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १४:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरी मल उत्पादन, आयात र बिक्री व्यवस्थापन कडा बनाएको छ।
  • संशोधित आदेशले मल गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको सचिव अध्यक्षतामा रासायनिक मल सल्लाहकार समिति पुनर्गठन गरेको छ र वातावरण मन्त्रालयलाई सदस्य बनाएको छ।
  • मन्त्रालयले आधिकारिक प्रयोगशालालाई मल गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने सर्भेयरको अधिकार दिएको छ र गुणस्तरहीन मलमा 'नन्-स्ट्यान्डर्ड' लेबल अनिवार्य गरेको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५’ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै मल उत्पादन, आयात र बिक्री वितरण थप कडा र व्यवस्थित बनाएको छ ।

‘आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो नयाँ व्यवस्थाले किसानहरूलाई गुणस्तरीय मलको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संशोधित आदेश अनुसार अब यो नियन्त्रण प्रणाली पूर्णरूपमा ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय’ मातहत रहने छ । यसअघि ‘कृषि मन्त्रालय’ मात्र रहेकोमा संशोधन मार्फत यसको नाम र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ ।

साथै, मलसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा ‘रासायनिक मल सल्लाहकार समिति’ पुनर्गठन गरिएको छ, जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत सदस्यका रूपमा समावेश गरी वातावरणीय पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस समितिमा नापतौल विभाग, नार्क र निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत प्रतिनिधित्व रहने छ । यस समितिले मल आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा सरकारलाई सुझाव दिने छ ।

प्रयोगशालालाई ‘सर्भेयर’ को अधिकार

अब मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक प्रयोगशालाहरूलाई पनि मलको परिमाण र गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने ‘सर्भेयर’ का रूपमा तोक्न सक्ने छ ।

‘मन्त्रालयले आधिकारिक प्रयोगशालामध्ये कुनै प्रयोगशालालाई यस आदेश बमोजिम सर्भेयरका रूपमा काम गर्न तोक्न सक्ने छ, जसले गर्दा गुणस्तर परीक्षणमा सरकारी नियन्त्रण अझ प्रभावकारी हुनेछ,’ आदेशमा छ ।

गुणस्तरहीन मललाई ‘नन्-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल अनिवार्य

सरकारले मलमा हुनुपर्ने पोषक तत्वको ‘सहन सीमा’ तोकेको छ । यदि कुनै मल तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइए त्यसलाई नष्ट गरिने छ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्री गर्न दिइने छ ।

तर, त्यस्तो मलको बोरामा उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने गरी रातो अक्षरमा ‘नन्-स्ट्यान्डर्ड’ लेख्न र ठूलो क्रस चिह्न अंकित गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाले किसानलाई कम गुणस्तरको मल झुक्काएर बेच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बजारमा मलको अवैध कारोबार रोक्न कृषि विषयमा स्नातक वा रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष निरीक्षकहरू परिचालन गरिने छ ।

निरीक्षकहरूलाई जुनसुकै समयमा गोदाममा पसेर नमुना संकलन गर्ने र कागजात जफत गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यदि कुनै निरीक्षकले बदनियत राखेर वा लापरबाही गरी वास्तविक तथ्य लुकाएको ठहरिए निजलाई ऐन बमोजिम सजाय हुने प्रावधान पनि आदेशमा समेटिएको छ ।

प्याकेजिङ र लेबलिङमा नयाँ मापदण्ड

नेपालमा बिक्री हुने हरेक ५० किलोको मलको बोरामा अब उत्पादकको नाम, ट्रेडमार्क, पोषक तत्वको प्रतिशत र उत्पादन भएको वर्ष स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।

बोरामा ‘युज नो हुक’ भन्ने चेतावनी अनिवार्य गरिएको छ । साथै, कुनै पनि उत्पादक वा आयातकर्ताले मन्त्रालयमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र प्रत्येक ३ वर्षमा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । ३५ दिन अगावै नवीकरण नगरे त्यस्तो संस्थाको दर्ता स्वत: खारेज हुनेछ ।

मल पैठारीकर्ता (आयातकर्ता) र विक्रेताहरूले आफूले बिक्री गरेको मलको परिमाण, किसिम र मूल्यको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने छ । यदि मन्त्रालयले मागेको खण्डमा विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण दिने आयातकर्तालाई भविष्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक लगाइने छ ।

आपूर्ति र गुणस्तर रासायनिक मल सरकारी योजना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दक्ष आप्रवासी श्रमिकका लागि अष्ट्रेलियाको ठूलो लगानी

दक्ष आप्रवासी श्रमिकका लागि अष्ट्रेलियाको ठूलो लगानी
कैलाश खेरको गायनमा ‘आइएम जितबहादुर’ को शीर्ष गीत रिलिज

कैलाश खेरको गायनमा ‘आइएम जितबहादुर’ को शीर्ष गीत रिलिज
दक्षिण अफ्रिकासँगको एक रनको हार सम्झाउने खेल

दक्षिण अफ्रिकासँगको एक रनको हार सम्झाउने खेल
प्रधानमन्त्रीलाई सबक सिकाउनुपर्नेछ, जिम्मेवारी पढाउनुपर्नेछ : पद्मा अर्याल

प्रधानमन्त्रीलाई सबक सिकाउनुपर्नेछ, जिम्मेवारी पढाउनुपर्नेछ : पद्मा अर्याल
बालेन सम्झिँदै क्षितिज थेबेले सुनाए ताप्लेजुङ डायरी

बालेन सम्झिँदै क्षितिज थेबेले सुनाए ताप्लेजुङ डायरी
श्रीमान‍्‍को कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु

श्रीमान‍्‍को कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित